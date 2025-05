Nadáváte na nové Google AI Přehledy? Zde je návod, jak je jednoduše vypnout

Google AI Přehledy jsou jedním z největších experimentů na internetu. Pokud vás nenadchly, přinášíme návod, jak je vypnout – na počítači i mobilu.

Co jsou a jak fungují Google AI Přehledy?

Google v polovině května spustil zcela novou funkci AI Přehledy. Ta má za cíl zefektivnit proces vyhledávání tím, že umělá inteligence vytvoří ucelenou odpověď na to, co hledáte. Tato odpověď je sestavena na základě informací z několika webových stránek, aby Google nevycházel jen z jednoho zdroje, kde by mohly být nepřesné nebo zavádějící informace.

Pro mnoho lidí je tato funkce spíše otravná, protože se AI souhrn vždy zobrazí jako první, před klasickými výsledky vyhledávání. Navíc se v souhrnech mohou občas objevit nepřesné informace, a proto je v mnoha situacích lepší projít si několik webů a ověřit si tvrzení sám. Bohužel Google aktuálně neumožňuje AI Přehledy ve vyhledávání zcela vypnout, ale existuje trik, jak toho přesto dosáhnout.

Jak vypnout AI Přehledy na počítači

Postup je naštěstí poměrně jednoduchý a hotovo budete mít za pár sekund. Stačí do adresního řádku v prohlížeči Chrome zkopírovat následující text: „chrome://settings/searchEngines“. Tím se dostanete do nastavení vyhledávače. V této sekci klikněte na tlačítko Přidat, které najdete vedle nadpisu Vyhledávání na webu, a následně je třeba do každého řádku vyplnit následující:

Jméno: AI Free Web (vybrat si můžete vlastní)

Zkratka: @web

Adresa URL: {google:baseURL}search?q=%s&udm=14

Poté klikněte na Přidat. V sekci Vyhledávání na webu se nyní zobrazí vámi vytvořená zkratka. U ní klikněte na tři tečky a vyberte možnost Nastavit jako výchozí. Tím jste celý proces dokončili a AI Přehledy se již nebudou zobrazovat.

Postup, jak vypnout AI souhrny v Google | foto: Richard Šimáček Finální krok nastavení | foto: Richard Šimáček



Jak vypnout AI Přehledy na telefonu

Na telefonu je postup s vypnutím AI Přehledů trochu odlišný a jednodušší. V mobilním prohlížeči je třeba navštívit stránku Tenbluelinks.org a postupovat podle instrukcí na webu, na kterém je rozepsaný návod pro každý operační systém. Nastavení zabere jen pár minut a je podobné tomu na počítači.

V Chrome na Androidu stačí pouze navštívit výše zmíněný web. Poté skrze tři tečky v pravém horním rohu otevřít novou kartu a jít do nastavení vyhledávače, kde vyberete možnost Vyhledávač. Hned dole v nabídce by se měla zobrazit sekce Nedávno navštívené a v ní kliknete na možnost Google Web.

zdroje: YouTube (How-To Authority), Tenbluelinks.org