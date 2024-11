Sony chce mít vlastní handheld. Půjde po krku úspěšnému Steam Decku

Handheldy, neboli konzole do kapsy či na cesty, zažívají obrození a těší se vysoké popularitě. Na trhu je jich čím dál víc a jejich renesanci zažehl povedený Steam Deck od Valve. Nyní by do tohoto segmentu chtěl vstoupit japonský videoherní gigant Sony. To k tomu má rozhodně prostředky i zkušenosti, takže výsledek by mohl být velmi zajímavý.

Sony přece handheld má, ne?

A jmenuje se PlayStation Portal. Jenže to není úplně typická konzole na cesty, ačkoliv s poslední aktualizací je na této příruční konzoli možné hrát hry konečně bez závislosti na PlayStationu. Pořád ale hry v rámci této konzole neběží nativně a jedná se o hraní v cloudu, tedy streamování ze serverů do zařízení. Sony ale prý chystá plnotučný handheld.

S touto informací přišla renomovaná agentura Bloomberg a není to poprvé, co se o plnotučné konzoli na cesty v souvislosti se Sony mluví. Mělo by se jednat o model, který zvládne rozhýbat hry z aktuálního PlayStationu 5, což je poměrně ambiciózní plán a rozhodně něco, na co by hráči slyšeli.