Snadnější už to být nemůže. O2 u vás doma vyzvedne elektroniku k recyklaci

O2 nabízí snadnou recyklaci elektroniky. Technik při návštěvě převezme stará zařízení do 3 kg, v prodejně O2 dostanete za mobil bonus 500 Kč.

Recyklace elektroniky bez námahy

Ekologie je velmi důležitým společenským tématem a ve velké míře se v ní angažují i nadnárodní, globální společnosti. Patří mezi ně také O2, jeden z největších mobilních operátorů a ten na našem trhu rozjíždí novou službu. Tou je recyklace použité elektroniky bez námahy.

Na světě se každoročně vyprodukují desítky milionů tun vysloužilé elektroniky, které často končí ve spalovnách nebo rovnou na skládkách. To je samozřejmě špatně, protože by tato elektronika měla být recyklována a správná recyklace se děje jen u jedné pětiny.

I to je jeden z důvodů, proč operátor O2 rozjíždí novou službu zaměřenou na snadnou recyklaci použité elektroniky. V jejím rámci můžete víceméně jakoukoliv, již nepoužívanou elektroniku odevzdat technikovi, který k vám přijede domů nainstalovat nebo servisovat internet.

O2 rozjíždí novou akci zaměřenou na recyklaci | foto: O2

Cenné suroviny se vrátí do oběhu

Ekologická likvidace elektroniky nejenom, že zabrání úniku nebezpečných látek do životního prostředí, ale zároveň podpoří recyklaci cenných surovin. Velkým plusem této služby je fakt, že nemusíte řešit žádnou dopravu a vše vyřešíte z pohodlí domova.

Jaké typy elektronky můžete v rámci nové služby od O2 recyklovat?

SIM karty, nabíječky, sluchátka,

notebooky, tablety, čtečky, herní konzole, klávesnice, myši,

tužkové baterie, powerbanky, externí disky,

meteostanice, navigace, fotoaparáty, kamery,

chytré hodinky, e-cigarety, fény, elektrické kartáčky atd.

Jak můžete vidět, technikovi O2 můžete dát prakticky cokoliv. Jediným limitem je hmotnost, musíte se vejít do hranice 3 kg. Nepoužívanou elektroniku ale můžete přinést také do prodejny operátora a za starý telefon získáte bonus 500 korun na nákup nového. Ekologickou likvidaci zastřešuje firma REMA Systém, a.s.