Skládací iPhone dorazí v roce 2026. Využije technologie z iPhonu 17 Air

Skládací iPhone se blíží. Podle Marka Gurmana dorazí v roce 2026 a nabídne konstrukci ve formě knihy i ultra tenké tělo.

Skládací iPhone má dorazit v roce 2026

Ohledně skládacího iPhonu se spekuluje od dob, kdy tento segment vznikl a je víceméně jistotou, že do něj Apple dřív nebo později vstoupí. V poslední době se úniky týkající se prvního iPhonu s ohebným displejem množí a nyní se svou troškou do mlýna přispěla nejpovolanější osoba v podobě analytika Marka Gurmana.

Ten víceméně potvrdil původní spekulace naznačující, že skládací iPhone opravdu dorazí v roce 2026, tedy příští rok. Na pravou míru uvedl jeho konstrukci, což je prvek, o kterém se také čile spekuluje. Když skládací telefony začínaly, mluvilo se nejhlasitěji o tom, že první skládací přístroj od Applu nabídne véčkovou konstrukci, tedy jako Flip od Samsungu.

V poslední době ale převažují informace o tom, že kalifornský gigant nakonec sáhne po konstrukci otevírající se jako kniha. Tedy ve stylu modelu Galaxy Z Fold. Právě to aktuálně potvrdil i Mark Gurman a je tedy pravděpodobné, že se jedná o jasnou věc. Známý analytik pak přinesl i několik dalších, velmi zajímavých informací.

Koncept skládacího iPhonu

Mobil bude tenký jako žiletka

Gurman mimo jiné uvedl, že první skládací telefon od Applu bude využívat několik technologií, které dostane tenký iPhone 17 Air. Ten dorazí letos na podzim a měl by nabídnout šasi s tloušťkou jen 5,5 mm, takže se bude jednat o nejtenčí iPhone všech dob a pravděpodobně to bude zároveň i nejtenčí telefon roku.

Pro Apple bude iPhone 17 Air jakýmsi technologickým cvičením v otázce usazení všech nezbytných komponent do tenkého šasi. Skládací iPhone totiž také nabídne velmi tenkou konstrukci a mluví se o tom, že v otevřeném stavu by měl mít tělo tlusté jen 4,5 mm. V uzavřeném by to pak mělo být 9 až 9,5 mm.

Jinak se ale nic moc konkrétního o tomto očekávaném telefonu neví, nicméně bychom se měli dočkat tradiční konstrukce s dvojicí displejů. Venkovní údajně nabídne úhlopříčku 5,5 palce a vnitřní, ohebný, pak 7,8 palce. To by znamenalo, že by iPhone Fold (pokud se tak bude jmenovat) byl jednou z těch spíše kompaktních skládaček.

Vysoká cena a omezená dostupnost

Hodně se pochopitelně spekuluje také o cenách, přičemž už padly i odhady, že bude první skládací telefon od Applu startovat na jednou tak vysoké částce, jako iPhone 16 Pro Max. Gurman odhaduje základní cenu na 2 000 dolarů (46 000 korun bez DPH) a také uvádí, že dostupnost bude ze startu prodeje horší a chvíli potrvá než se rozjede produkce naplno.