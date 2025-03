Motorola Razr 60 Ultra zaujme. Telefon má dřevěná záda a véčkovou konstrukci

Motorola chystá nový Razr 60 Ultra. Véčko nabídne dřevěná záda a špičkový výkon. Premiéra se očekává v nejbližších týdnech.

Nový model legendární série se blíží

V mobilním světě není moc slavnějších telefonů, než je Razr od Motoroly. Na původní model navázala v roce 2019 moderní reinkarnace s ohebným displejem, která je s námi dodnes. Aktuálně je v plánu nová generace s označením Razr 60, jejíž součástí bude i vrcholné provedení Ultra, o kterém bude dnes řeč.

Informátor Evan Blass přinesl pár týdnů před premiérou povedený GIF tohoto očekávaného véčka, a to konkrétněji dřevěné verze. Ano, Motorola má v plánu dodat na trhu nový Razr se zády oděnými do dřeva. Sklo, plast, či umělá kůže jsou již pasé a ohrané materiály, takže proč nezkusit něco jiného, co není tak běžné a rozšířené?

Pro Motorolu to ve skutečnosti nebude první telefon se zády ošetřenými dřevem (nebo materiálem s povrchem dřevo připomínající, to se ještě neví). Vloni jsme se dočkali vlajky Edge 50 Ultra, která zahrnovala i verzi Nordic Wood se zády ošetřenými právě dřevem. Tento prvek se obecně setkal s pozitivními ohlasy, tak proč v tom nepokračovat?

Motorola Razr 60 Ultra | foto: Evan Blass

Vlajkové véčko se vším všudy

Razr 60 Ultra bude vlajkový véčkový telefon a dostane tedy velmi dobrou výbavu. O pohon by se měl postarat čipset Snapdragon 8 Elite, tedy aktuálně nejvýkonnější procesor pro telefony s Androidem a výkonnostně se nový model od svého předchůdce posune výrazně vpřed. Model Razr 50 Ultra totiž poháněl výrazně slabší Snapdragon 8s Gen 3.

Více specifikací prozatím o telefonu k dispozici není, nicméně se dá očekávat posun například v předělu mezi oběma polovinami displeje. Ten by mohl být zase o kousek méně nápadný než posledně, nicméně velikostně žádné změny neočekáváme. Aktuální Razr 50 Ultra má ohebný displej o velikosti 6,9 palce a jeho zvětšení asi nebude na pořadu dne.

Zveřejněný GIF odhaluje i to, že Razr 60 Ultra zůstane u dvojice fotoaparátů a je pravděpodobné, že se nezmění ani jejich složení. Na druhou stranu, kombinace hlavního snímače a teleobjektivu je poměrně praktická a zoomovací fotoaparát je reálně použitelnější, než ultra-širokoúhlý objektiv, který by tedy měl scházet.

Premiéra se blíží

Přesné datum představení nového véčka Motorola Razr 60 Ultra ještě známé není, ale jeho příchod se očekává v následujících týdnech. To by znamenalo výrazně dřívější premiéru než v případě modelu Razr 50 Ultra, který se ukázal v červnu loňského roku. Kromě dřevěné varianty se pak zájemci můžou těšit i na červené a modré provedení.