Streamovací služba Apple TV+ vloni prodělala miliardu dolarů. Přijde změna?

Apple TV+ vykázalo ztrátu 1 miliardy dolarů za minulý rok. Apple plánuje snížit rozpočet na filmy a více investovat do živého vysílání.

Apple TV+ zaznamenalo obří ztrátu

Streamovacích platforem je na trhu velká spousta a jednotlivé služby se mezi sebou tahají o zákazníky. Pro tyto platformy je zkrátka důležité získat velkou základnu uživatelů, kteří každý měsíc platí daný poplatek. Na začátku listopadu roku 2019 do tohoto rybníku vstoupil i Apple se svou službou Apple TV+.

Společně s novou službou Apple začal také produkovat filmy a seriály, načež poměrně rychle všem dokázal, že i v tomto odvětví dokáže být silným hráčem. Skvělým příkladem může být například seriál Severance, jenž údajně minulý měsíc přilákal ke službě až dva miliony zákazníků. Za zmínku stojí i povedený film CODA (V rytmu srdce), který získal Oscara.

Ani kalifornský gigant ale není neomylný a na svém triku má několik méně povedených titulů. Řeč je především o vysoce nákladných filmech, které se Applu v poslední době nepovedly. Nejnovější zpráva portálu The Information uvádí, že i to může být jeden z důvodů, proč je Apple TV+ ve ztrátě. Za minulý rok se navíc ztráta údajně vyšplhala až na 1 miliardu dolarů.

Samsung s Apple TV | foto: iMore

Je Apple TV+ neúspěšnou službou?

Zmíněná částka je opravdu vysoká a pro kdejakou společnost by to mohl být velký problém. Apple však může zůstat klidný, jelikož například minulý rok vykázala americká firma zisk 36 miliard dolarů a 1 miliarda se při porovnání s takovou částkou nejeví tolik dramaticky.

Přesto se ale objevily informace o tom, že Apple hodlá lehce snížit rozpočet pro vlastní filmy na Apple TV+ a ještě více se hodlá zaměřit na živé vysílání. Přesnou strategii Applu ovšem samozřejmě neznáme a i když se ona ztráta nemusí jevit tolik katastroficky, jde rozhodně o nemilou zprávu. Apple TV+ navíc od svého vzniku ještě nevykázala zisk a výrobce ze sídlem v Cupertinu by to rád do budoucna změnil.

Za zmínku také stojí fakt, že Apple TV+ si dnes předplácí zhruba 45 milionů zákazníků. Pro srovnání Netflix má aktuálně zhruba 300 milionů uživatelů, Disney+ 150 milonů a Max cca 100 milionů. Apple tak má ještě co dohánět aby se alespoň dotáhl na absolutní streamovací špičku.