EU jde tvrdě po Applu. Diktuje další požadavky, které mají Američané splnit

Evropská unie tlačí na Apple. Chce otevřené Apple Watch, AirPods, platby i přenosy dat i mimo iOS. Požadavky by měly platit od roku 2027.

Evropská unie chce po Applu další změny

Minulý rok jsme se dočkali historického okamžiku, kdy Apple povolil vývoj a instalaci obchodů s aplikacemi třetích stran a vypadá to, že to byl pouze jeden z mnoha požadavků, které bude muset společnost v následujících letech splnit. EU toho totiž plánuje mnohem víc, jak vyplývá z úpravy nařízení o digitálních trzích na webu EU.

Jeden z nejzásadnějších nových požadavků je zpřístupnění hodinek Apple Watch na všech platformách s plnou funkčností. To znamená, že na zařízeních s Androidem by mělo být možné hodinky připojit a měly by na nich minimálně fungovat všechna oznámení, jak tomu je u iPhonů. Apple by tak musel vydat aplikace pro Apple Watch na Google Play a vymyslet způsob, jak je aktualizovat bez iPhonu.

Další požadavek je tentokrát na sluchátka AirPods. Dle EU by mělo být párování s ostatními platformami stejně tak plynulé, jak tomu je u zařízení od Applu a navíc EU chce, aby funkce automatického přepínání fungovala stejně tak dobře na všech zařízeních ostatních značek, což by společnosti přidělalo hromadu práce.

Bezdrátová sluchátka Apple AirPods | foto: Unsplash

Alternativní platební metoda

Jak víte, tak na iPhonu zaplatíte pouze skrze Apple Pay, a to se EU nelíbí. Proto vyžaduje, aby bylo možné zpřístupnit Wi-Fi i NFC aplikacím třetích stran. To znamená, že pokud na to Apple skutečně přistoupí, tak v budoucnu půjde na iPhonu platit i skrze Google Pay či Samsung Pay, což by kalifornského giganta rozhodně nepotěšilo, jelikož z každé transakce přes Apple Pay mu jde určité procento do kapsy.

EU také vyžaduje funkční alternativu k AirDropu, což je neobvyklý požadavek, protože již nyní existují aplikace, které to umožňují. Evropská unie tak nejspíš chce, aby si uživatel v systému mohl sám vybrat, jaký způsob přenosu dat využije. Podobný požadavek je i na AirPlay, ale zde opět platí, že alternativy už existují, jen nejsou integrované v iOS, nýbrž je potřeba stáhnout aplikaci třetích stran.

Těmito požadavky chce Evropská unie znovu popostrčit Apple k tomu, aby víc otevřel svůj ekosystém, z čehož budeme těžit hlavně my uživatelé. Bude totiž možné spolu spárovat jakékoliv zařízení nehledě na značce a požadavky nejsou kladeny jen na Apple, ale i na ostatní výrobce. Takže na iPhonu by měly jít bez problému spárovat všechny chytré hodinky s Androidem.

Do kdy musí Apple splnit nové požadavky?

Evropská unie Applu nedala žádné konkrétní datum, dokdy bude muset splnit všechny nové požadavky, ale předpokládá se, že společnost bude muset splnit alespoň část požadavků v roce 2027. Tehdy by mělo dojít k plné implementaci a případným pokutám ze strany EU, pokud Apple požadavky nesplní.