Samsung si patentuje skládací mobil, který umí naprosto nevídanou věc

Samsung si patentoval revoluční skládací smartphone. Novinka s 360° pantem by mohla nabídnout unikátní konstrukci, větší odolnost a flexibilní displej.

Samsung si patentoval zajímavou skládačku

Trh s ohebnými smartphony se za posledních několik let výrazně posunul díky pokroku v technologii ohebných displejů. Jedním z nejzajímavějších modelů je aktuálně Huawei Mate XT, který se vyznačuje hned dvěma ohyby. Podobný koncept údajně vyvíjí i Samsung, který si však nedávno podal ještě inovativnější patent.

Tento patent odhaluje zařízení s 360° pantem. Výrobci dnes nejčastěji vytvářejí konstrukce, při kterých se telefon otevírá jako kniha, což pomáhá chránit displej před poškozením. Existují ale i modely, jež se otevírají opačně a část displeje je vždy odhalena. Novinka od Samsungu by pak mohla v podstatě nabízet oba způsoby.

Nový patent zveřejnil Xleaks7 prostřednictvím portálu Atlyginimo Skaicuioekle a jejich zásluhou se můžeme také podívat, jak by takový Samsung telefon s 360° pantem vypadal. Samotný ohyb by zřejmě nebyl uprostřed displeje, jelikož při uzavření by se zobrazovač musel vyhnout fotoaparátům, čímž by ale vznikl malý pruh s nezakrytým displejem.

Patent ohebného Samsungu | foto: Atlyginimo Skaiciuokle

Výhody nové skládací konstrukce?

Zveřejněný únik také odhaluje určité podrobnosti o technologii patentu. Samsung by údajně při výrobě využil ultratenké sklo se speciálními flexibilními substráty (UTG). Takový typ konstrukce dozajista vyžaduje to nejlepší možné zpracování, které by ovšem mohlo přinést řadu výhod.

Jednou z nich je údajně možnost využívat smartphone prakticky v jakémkoliv úhlu. Dále patent hovoří o větší odolnosti displeje, jelikož by při nepoužívání mohl být neustále chráněný zavřenou částí telefonu. A co ona část zobrazovače, která by zůstala viditelná i při uzavření? Ta by byla zapuštěna a v podstatě chráněna druhou polovinou smartphonu. Navíc by ji Samsung mohl využít například pro přehled o příchozích notifikací.

Vyrobí Samsung takový telefon?

O nějaké plnohodnotném vývoji nebo snad výrobě telefonu s 360° pantem bohužel zatím nemáme žádné informace. Je možné, že stejně jako v několika předešlých případech, zůstane telefon jen na papíře a k zákazníkům se nikdy nedostane. Momentálně se jihokorejský gigant soustředí na skládací model s dvěma ohyby, který by mohl dorazit už letošní léto společně s klasickými skládacími modely Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7.