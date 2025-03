Ultratenký Samsung má jen 5,84 mm. Video odhaluje vše ještě před premiérou

Samsung Galaxy S25 Edge se ukázal v novém úniku. Zaujme extrémně tenkým 5,84mm tělem a elegantním designem ve stříbrné a černé variantě.

Zatím nejlepší pohled na novou žiletku

Galaxy S25 Edge je připravovaný telefon od Samsungu, který bude postaven okolo extrémně tenkého šasi. Je poměrně častým terčem úniků, nicméně přesná tloušťka jeho šasi je pořád víceméně utajena. Ta bude pochopitelně jedním z hlavních aspektů tohoto telefonu a nejčastěji se spekuluje o tloušťce 5,84 mm.

Premiéra této novinky se již blíží a korejský youtuber TheSINZA zveřejnil video, které nám dává na tuto vyhlíženou novinku prozatím asi nejlepší pohled. To nabízí detailní prozkoumání stříbrné varianty Titanium Silver a černé Titanium Jetblack. Nejedná se o první prototypy nebo něco podobného, ale o nefunkční makety.

Ty slouží výrobcům příslušenství, aby mohli připravit finální produkty (pouzdra, kryty a podobně) s dostatečným předstihem a jejich hlavním účelem je demonstrace rozměrů. Právě na to jsou zaměřeny i tyto makety a díky nim se konečně můžeme trochu blíž podívat na to, jak tenký Samsung Galaxy S25 Edge ve skutečnosti bude.

Telefon, který rozhodně zaujme

Design této očekávané novinky již prozradil přímo Samsung, nicméně nyní se můžeme podrobněji zaměřit na barevné verze. Stříbrná Titanium Silver vypadá tak nějak standardně, ale černá verze Titanium Jetblack je vskutku pastvou pro oči a v tomto kabátku působí Galaxy S25 Edge jako pořádná stylovka. Třetí barvou, kterou ale video bohužel neukazuje, bude modrá.

Fotoaparát je uložen v podlouhlém modulu a nabídne dva snímače, pravděpodobně v kombinaci hlavní a ultra-širokoúhlý. Co se týče oné tloušťky, tak měření pomocí posuvného měřítka odhalilo, že šasi Galaxy S25 Edge je tlusté 5,8 mm. To víceméně koresponduje s předchozími odhady 5,84 mm a zde použité měřítko zobrazovalo jen jedno desetinné číslo, takže to klidně může být pravda.

Opravdu tenoučké šasi vyniklo nejvíc v okamžiku, kdy youtuber přiložil tuto maketu k modelu Galaxy S25 Ultra, který má šasi tlusté 8,2 mm. Rozdíl byl vskutku enormní a jasně patrný už na první pohled. Mějte na paměti, že tloušťka 5,84 mm platí pro šasi bez fotoaparátu. Ten z něj vystupuje a v této oblasti bude telefon pochopitelně tlustší.

Kdy Galaxy S25 Edge dorazí?

Přesné datum premiéry prozatím není známé, ale představení proběhne v průběhu příštího měsíce, tedy v dubnu. Galaxy S25 Edge bude nejtenčí telefon od Samsungu všech dob (když samozřejmě nepočítáme rozloženou skládačku Galaxy Z Fold 6) a s iPhonem 17 Air bude soupeřit o post nejtenčího telefonu roku. Uvidíme, kdo nakonec tento titul získá.