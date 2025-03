Kdy vyměnit baterii u svého mobilu + jak zjistit aktuální degradaci baterky?

Baterie v telefonu časem degraduje. Pokud kapacita klesne pod 80 % nebo vás výdrž či výkon omezují, je čas přemýšlet o výměně či novém telefonu.

Baterie je kritickou komponentou telefonu

Mobilní telefon se skládá ze spousty komponent, přičemž baterie je jednou z těch nejdůležitějších. Je nejvíce namáhaná, neustále musí snášet vybíjení a nabíjení, stejně jako nárazové požadavky na vyšší výkon, který si žádá vyšší přísun energie. Je zkrátka nesmírně důležitá a opakovaným nabíjení a vybíjením logicky degraduje.

Degradace akumulátoru není tak výrazná, jako v minulosti, ale samozřejmě se děje a ve velké míře záleží na tom, jak se k telefonu, respektive baterii, chováte. Dáváte telefon několikrát denně na nabíječku, nebo ho vybíjíte až do stavu, kdy se vypne, a poté ho necháte nabít na plnou kapacitu? Tak to baterii moc nešetříte a napomáháte degradaci její kapacity.

Ideální je nevybíjet telefon zcela do vypnutí a nabíjet na 80 % kapacity, což je strop, který lze nastavit u drtivé většiny dnešních telefonů. Vhodné je i využívat různé chytré nabíjení a podobné vymoženosti, které baterii šetří. Tak jako tak se ale pravděpodobně do stavu, kdy životnost baterie klesne pod použitelnou hranici, někdy dostanete a to přichází čas na výměnu.

Nastavení baterie u mobilu | foto: Luboš Srb

Kdy je vhodné vyměnit baterii v mobilu?

Pokud měníte telefon každý rok, tak se pravděpodobně situace, kdy by vám životnost baterie klesla tak, že byste museli zvažovat výměnu, nedočkáte. Jestli ale vlastníte telefon třeba dva, tři a více let, tato situace nastat může a výměna baterie zkrátka časem bude viset ve vzduchu. A vězte, že tento úkon není tak snadný, jako v minulosti.

Dříve stačilo koupit náhradní baterii, sejmout zadní kryt a jen vyměnit starý akumulátor za nový. U moderních smartphonů to nelze, nemají odnímatelný zadní kryt a baterie jsou v nich často uchyceny napevno. Návštěva servisu je při tomto úkonu takřka nevyhnutelná a cena také není zrovna nízká, takže to chce nad výměnou baterií přemýšlet a zvolit vhodný okamžik.

Hlavní otázkou je, kdy k výměně v servisu přistoupit. Pokud máte iPhone, tak v okamžiku poklesu kapacity baterie pod 80 % vám telefon oznámí, že byste měli zvážit výměnu baterie. Zbývající objem akumulátoru, tedy životnost, umí zobrazit i většina telefonů s Androidem a obecně platí, že jakmile se dostanete pod 80 %, je čas na výměnu, protože výdrž, ale i výkon zařízení jako takového, už budou nedostatečné.

Jak zjistit, v jakém stavu je vaše baterie?

Android

Stáhněte si z obchodu Google Play zdarma aplikaci AccuBattery a v sekci „Zdraví baterie“ se po pár nabíjecích cyklech zobrazí odhadovaná maximální kapacita

iOS (iPhone)

Nastavení → Baterie → Kondice baterie → Maximální kapacita

Vybitá baterie u iPhonu

Dejte na svůj pocit

Samozřejmě se nemusíte řídit striktně řídit onou hranicí 80 % a asi není úplně nutné čekat, až životnost klesne na tuto hodnotu. Pokud máte pocit, že telefon vydrží v porovnání s tím, když byl nový, výrazně méně a omezuje vás to, vydejte se klidně do servisu dřív.

V případě, že máte už notně starý přístroj, tak zvažte určitě i to, zda se výměna baterie vyplatí po finanční stránce. Možná zjistíte, že bude lepší přejít na nový telefon.