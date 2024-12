Samsung Galaxy S25 Ultra je už za rohem. Zde je vše, co zatím víme

Samsung vydá zkraje příštího roku svou další vlajkovou řadu s označením Galaxy S25 a v jejím rámci se dočkáme tradiční trojce telefonů. Základní model Galaxy S25 doplní větší verze S25+ a na samotný vrchol se pak postaví tradiční specifikace Ultra, která bude prezentovat to nejlepší, co jihokorejský výrobce příští rok nabídne.

V této oblasti se očekávají větší změny, a to v otázce jednotlivých dílčích aspektů. Konstrukce bude mít výrazně zaoblené rohy, což je oproti ostrým rohům u současného modelu poměrně velká změna a telefon tak bude působit elegantněji a uhlazeněji. Rámeček by měl být naopak plochý, zatímco u aktuální řady je malinko vypouklý. Šachta na uložení dotykového pera zůstane zachována.

Zde se velká změna udála již v rámci aktuální generace, kdy dostal model S24 Ultra plochý namísto tradičního, zaobleného displeje. Ten dorazí i v rámci další iterace S25 Ultra. Očekáváme stejně velký panel, tedy displej s úhlopříčkou 6,8 palce, vysokým rozlišením a LTPO technologií (1 až 120 Hz). Maximální míra jasu by ale měla každopádně narůst.

Zde se naopak nic zásadního nečeká. Je víceméně jisté, že se opět dočkáme konstrukce postavené okolo titanového rámu a skla vpředu i vzadu. Zvýšená odolnost je samozřejmostí, ale je otázka, jestli Samsung povýší z krytí IP68 na nejvyšší stupeň IP69. Drtivá většina čínských konkurentů tak již učinila a tento krok by rozhodně nebyl od věci.

Výkonem nezarmoutí

Je již víceméně jisté, že novou vlajku z dílen Samsungu bude pohánět procesor Snapdragon 8 Elite od Qualcommu. Výkonu tedy bude hromada, což platí i o paměti, a to jak o té operační, tak vnitřní. Minimem bude 12 GB RAM v kombinaci s vnitřním úložištěm 256 GB a vrcholné varianty pak nabídnou kombinaci 16 GB RAM + 1 TB k uložení dat.

Fotoaparát

V oblasti fotoaparátu se mluví o poměrně velkém skoku, kdy by měly 10Mpx teleobjektiv a 12Mpx ultra-širokoúhlý objektiv nahradit jednotky s rozlišením 50 Mpx. To by znamenalo sestavu s rozlišením 200 + 50 + 50 + 50 Mpx, přičemž periskopický teleobjektiv nabídne s největší pravděpodobností opět 5× zoom. Fotoaparát bude opět zcela jistě na výši.

Baterie a nabíjení

Zde to bohužel vypadá, že se nic zásadního nestane a že tak budeme opět odkázáni na kombinaci baterie s kapacitou 5000 mAh a nabíjení o výkonu 45 W. To jsou v dnešní době opravdu až archaické hodnoty a čínská konkurence klidně nabízí telefony s 6000mAh baterií či 120W nabíjením. Bezdrátové nabíjení by mělo mít opět výkon 15 W.

Software a stylus

Podpora dotykového pera S Pen samozřejmě scházet nebude, bez toho si model Ultra už ani neumíme představit. Šachta k jeho uskladnění se bude nacházet na stejném místě, tedy ve spodním levém rohu konstrukce. Co se softwaru týče, tak se očekává nasazení nového rozhraní One UI 7, které bude postaveno na Androidu 15 a nabídne další porci zajímavých AI vychytávek.

Barvy

S další generací nové vlajky od Samsungu se prý můžeme těšit na přepracovanou nabídku barev. Dorazit by mělo hned sedm odstínů, stejně jako u aktuálního modelu S24 Ultra a tyto barvy jsou černá, modrá, šedá, stříbrná, modrá/černá, růžová/stříbrná a nefritově zelená. Je pravděpodobné, že některé barvy budou k dispozici jen přes e-shop Samsungu.

Cena a dostupnost

Premiéra řady Galaxy S25, včetně modelu Ultra, by se měla odehrát hned počátkem roku 2025, pravděpodobně v prvních dvou lednových týdnech. Předprodej odstartuje v den premiéry a zahájení tradičního prodeje se odehraje týden až dva po premiéře. Cena zůstává neznámá, ale nějaké zásadní zdražení se neočekává a základní model by mohl startovat na hranici 35 tisíc korun.