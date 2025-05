Aplikace Fotky Google dostává speciální AI editor, alba nasdílíte přes QR kód

Fotky Google slaví 10 let od svého vzniku. Google k výročí přidává novinky: AI editor, sdílení přes QR kód i chytřejší vyhledávání fotek bez klíčových slov.

Fotky Google slaví jubileum

Věřte tomu nebo ne, ale Fotky Google, tedy nativní aplikace od Googlu pro práci s fotografiemi v telefonu a na počítači, slaví deset let od svého uvední. I když nabízí většina hlavních výrobců vlastní aplikace pro správu fotografií, Fotky Google patří mezi ty nejlepší a nejpopulárnější.

Já osobně na Fotky Google nedám dopustit a používám tuto aplikaci jako výchozí platformu pro fotografie i na telefonech, které mají vlastní řešení. A to jsou některé opravdu dobré, například Samsung má velmi povedenou galerii a to samé platí například i pro Honor.

Vyhledávací gigant tedy představil aplikaci Fotky v roce 2015, takže tato platforma je již celou dekádu v provozu a Googlu si proto pro uživatele připravil několik novinek. Ty budou do provozu zaváděny postupně a dočkají se jich jak uživatelé Androidu, tak iOS.

Jaké novinky Google zavádí?

Hlavní novinkou je přepracovaný editor s novými návrhy, včetně AI návrhů, které kombinují více různých efektů. Tyto návrhy se vztahují jak na celé fotografie, tak jen na jejich jednotlivé části a nové prvky editoru budou umístěny vedle ovládacích prvků jasu a kontrastu.

Další novinkou u aplikace Fotky Google je možnost sdílet alba pomocí QR kódů a vytvářet osobní fotomontáže k dalšímu sdílení. Díky funkci Místa budete moct virtuálně znovu navštívit oblasti, kde jste byli v minulosti a všechny vaše fotografie z těchto míst najdete připnuté na interaktivní mapě.

Vylepšení se dočkalo také vyhledávání, které by mělo být schopné najít kýžené fotografie i bez konkrétního klíčového slova. Aplikace pak nově umožní odstranění i již zálohovaných složek a nabídne také lepší volby ohledně toho, co přesně v ní chcete mít zobrazeno.

Dostupnost

Kdy přesně se nové funkce dostanou do ostrého provozu, se prozatím neví. Google uvádí, že je začne zavádět do aplikace příští měsíc. To platí pro uživatele Androidu, kteří mají samozřejmě prioritu a ti uživatelé, kteří provozují Fotky Google na iOS, se novinek dočkají později v průběhu roku.

Zdroj: Google Blog