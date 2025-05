Sony přestává vyrábět telefony. Značka nekončí, výrobu obstarají dodavatelé

Sony ztrácí půdu pod nohama, japonské mobily ustupují ze scény. Výroba se přesouvá, nabídka se zúžila a prodeje klesají i v Japonsku.

Japonské telefony skomírají

Sony patřilo v dřívějších dobách mezi přední mobilní značky, nicméně postupem času přebrali otěže jiní výrobci. Značka se v mobilním byznysu propadala čím dál níž a nyní jsou telefony Xperia spíše až na druhé koleji. Japonský výrobce je udržuje při životě pravděpodobně jen z úcty k tradici.

Prodejně totiž zaostávají čím dál víc, a to jak globálně, tak přímo v Japonsku a u nás v Česku už se například nové Xperie přestaly prodávat úplně. To ale samozřejmě nic nemění na tom, že jsou to výborné telefony s osobitým designem a pokročilou fotovýbavou, kterou ocení spíše náročnější uživatelé.

Sony postupně výrazně zredukovalo nabídku svých telefonů a v současné době se omezuje víceméně jen na dva modely. Vlajkovou Xperii 1 doplňuje střední třída v podobě Xperie 10, nicméně její nová generace letos ještě vůbec představena nebyla a kdo ví, zda vůbec dorazí.

Končí Sony s výrobou telefonů?

Bohužel ano, ale naštěstí ne tak, jak by se mohlo na první pohled zdát. Sony se aktuálně snaží zredukovat náklady v rámci mobilní divize a proto přesunuje výrobu k výrobcům třetích stran. Ti Xperie již nějakou dobu vyrábí, ale až doposud to byly jen modely střední třídy.

Nyní se přesunutí výroby dotklo i vlajkové Xperie 1 a nejedná se o dočasný stav, ale o součást dlouhodobé strategie firmy. Své vrcholné přístroje Sony vyrábělo ve vlastním závodě v Thajsku, nicméně s tím je teď konec a v žádném z výrobních závodů značky telefony již nejsou vedeny.

Japonský gigant dříve vyráběl své telefony ve třech vlastních závodech, ze kterých byly dva umístěny v Thajsku a jeden v Číně. Který závod se může pochlubit kontraktem na výrobu vlajkových telefonů značky Sony, ale zveřejněno bohužel nebylo.

První Sony telefon od externího výrobce již v prodeji

Přesunutí výroby proběhlo již před nějakou dobou, protože první telefon, který nevyrábí závody Sony, je již v prodeji. Je jím vlajková Xperie 1 VII, tedy aktuálně jediný nový telefon japonského výrobce v tomto roce a jak to tak vypadá, Sony si kvalitu výroby pečlivě hlídá. První recenze jsou totiž již venku a shodují se na tom, že dílenské zpracování je na špičkové úrovni.

