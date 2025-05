Zázračná krabička do domácnosti, která zlepší zdraví jako lusknutím prstu?

Ultrahuman uvedl nové zařízení Home, které sleduje kvalitu vzduchu, teplotu, světlo i hluk a pomáhá zlepšit zdraví v domácnosti.

Ultrahuman má nový produkt

Společnost Ultrahuman vznikla v roce 2019 a zaměřuje se na produkty pro sledování zdraví. Nyní uvádí zařízení Ultrahuman Home, které na první pohled připomíná mini počítač. Funkčně je ale zcela odlišné – jde o produkt navržený tak, aby pomáhal udržet nebo zlepšit zdraví.

Nový pomocník pro zdravou domácnost

Ultrahuman Home je v podstatě chytrá krabička, která je prošpikována různými senzory monitorující své okolí. Výhodou je také spolupráce s dalšími produkty značky. Díky ní má zařízení daleko více dat, se kterými dokáže pracovat.

Ještě než si představíme konkrétní funkce, sluší se Ultrahuman Home pochválit za celkové rozměry 12×4,7×12 cm a hmotnost 540 gramů. Dík kompaktním rozměrům můžete zařízení dát prakticky kdekoliv po domácnosti. Pro výrobu byl využil eloxovaný hliník s matnou úpravou.

Co vše Ultrahuman Home měří?

Uvnitř zařízení je přítomno mnoho senzorů, které měří každý důležitý aspekt. Jednou z klíčových vlastností je sledování pylu v místnosti, což ocení všichni alergici. Dále zařízení sleduje virovou zátěž a dokáže také odhalit, jestli jsou ve vzduchu přítomny nebezpečné látky.

Podrobně je měřena i hladina oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého. Mezi základní monitoring dále patří sledování teploty v místnosti, vlhkosti vzduchu nebo hluku. Zařízení ovšem sleduje i škodlivá světla, která by mohla narušit váš cirkadiální režim.

Všechna tato data Ultrahuman Home analyzuje a propočítá do takzvaného „Space Score“. To je hodnota, která udává kvalitu ovzduší v jednotlivých pokojích, ale i celkově v domácnosti. Výhodou je možnost využití vícero těchto zařízeních pro ještě větší přehled o všech místnostech ve vašem domě či bytě.

Ovládání pomocí aplikace

Propojení se zařízením Ultrahuman Home probíhá skrze aplikaci Ultrahuman, která je dostupná pro Android a iOS. Uživatel zde může sledovat onen stav domácnosti a údaje konkrétních senzorů.

Skrze aplikaci lze připojit i chytrý prsten Ultrahuman Ring Air a pomocí propojení napříč těmito produkty dostanete ještě větší dávku informací, které sledují například zmiňovaný cirkadiální režim, jenž je důležitý pro zdraví člověka.

Cena a dostupnost

Nový Ultrahuman Home byl zprvu dostupný na Kickstarteru, avšak již nyní je k dostání prostřednictvím oficiálních stránek společnosti. Chytrou krabičkou plnou různých senzorů si výrobce cení na 549 dolarů (cca 12 000 korun). Do České republiky ale Ultrahuman své zařízení Home bohužel nedodává.

To by se ale mohlo v budoucnu změnit. Na náš trh je například dodáván chytrý prsten Ultrahuman Ring Air, jenž seženete i u prodejců třetích stran. Je tedy možné, že nakonec i Ultrahuman Home si jednou najde cestu do České republiky.

