Přes koho poslat balík? Srovnali jsme služby Zásilkovny, Balíkovny a dalších firem

Konkurence v přepravě roste. Porovnali jsme ceny služeb v Česku a zjistili, která z nich nabízí nejlepší poměr ceny, rychlosti a dostupnosti.

Konkurence v přepravě zásilek je obrovská

Česká republika je premiantem, pokud jde o nákupy, a 80 % lidí si alespoň jednou za rok objedná zboží z internetových e-shopů. Kvalita a cena přepravních služeb je tak pořád stále důležitější. V Česku funguje nespočet logistických společností – od tradiční České pošty až po Zásilkovnu nebo GLS. Jaký přepravce je ten nejlepší? Na to si odpovíme v dnešním článku na Mobilizujeme.cz.

Zásilkovna

Dny, kdy Českou poštu používalo nejvíce lidí, jsou už dávno pryč a aktuálně nejvyužívanější službou v Česku je Zásilkovna. Ta od svého vzniku v roce 2008 vybudovala obrovskou síť výdejních míst a boxů, takzvaných Z-boxů. Těch je po celé zemi umístěno více než 4800 a pokud k nim připočteme i dalších 5700 výdejních míst, dostaneme se na 10 000 lokací, kde si můžete vyzvednout svou zásilku.

Balík si se Zásilkovnou pošlete za cenu od 89 korun a za tuto cenu ho můžete zaslat na jakékoliv výdejní místo. Doručení kurýrem na adresu začíná na 149 korunách, stejně jako odeslání nadrozměrných zásilek s hmotností 15 kg (standard je 5 kg). Z pohledu logistiky je Zásilkovna jednou z nejlepších možností a většinu balíků obvykle doručíte do 2 dnů od odeslání. Cenově ale už není v Česku nejlevnější.

Zásilkovna má velmi přehlednou aplikaci, ve které můžete sledovat své objednané zásilky a můžete skrze ni i odeslat vlastní balík. Ten jen opatříte štítkem a donesete do nejbližšího výdejního místa. Všechny balíky lze pojistit do hodnoty 10 000 Kč a lze je odeslat i s dobírku. Vadou na kráse, kromě vyšší ceny, je chatbot na lince podpory – ten totiž s většinou problémů pomoci nedokáže.

Doručení balíku od Zásilkovny | foto: Zásilkovna

Balíkovna a Česká pošta

V současnosti je Balíkovna stále součástí České pošty, ale v budoucnu bude firma existovat samostatně. Z hlediska výdejních míst se Balíkovna dohromady s Českou poštou vyrovnají Zásilkovně a mají přes 10 000 výdejních míst (samotná Balíkovna má 9000+) včetně boxů. Cenově je dokonce aktuálně nejlevnější na trhu a balík si odešlete už od 85 Kč (s aplikací Moje Balíkovna za 75 Kč). Výrazně levnější je i doručení na adresu – to vás vyjde na 115 korun (s aplikací za 105 Kč).

Balík do Balíkovny i na adresu můžete posílat do hmotnosti 15 kg a lze jej pojistit až do hodnoty 50 000 Kč. Posílat můžete i s garantovaným doručením dobírky už do dvou dnů, čímž překonává Zásilkovnu také. Té to z mých zkušeností trvá obvykle týden. Z hlediska rychlosti doručení je Balíkovna podobně rychlá jako Zásilkovna, ale samotná Česká pošta je rozhodně pomalejší.

Kurýr od Balíkovny | foto: Česká pošta

DPD

Kurýrní společnost DPD má v Česku přes 7500 výdejních míst, včetně samoobslužných boxů. Doručení začíná na 89 Kč s hmotnostním limitem 3 kg a na výběr máte 4 varianty dle velikosti zásilky. 15kg zásilku s DPD odešlete za 149 Kč, což je více než u Balíkovny, ale poslat můžete balík větších rozměrů. Za odeslání balíku na adresu si připlatíte 40 Kč.

U všech balíků je pojištění 50 000 Kč v ceně a je garantováno doručení následující pracovní den. Cenově si tedy připlácíte hlavně za rychlost doručení a příjemným bonusem je i možnost změnit si termín doručení. DPD má i vlastní aplikaci, skrze kterou můžete balík odeslat.

Kurýr DPD | foto: DPD

PPL

PPL má celkem přes 6500 výdejních míst po celé České republice a podobně jako předchozí společnosti má i vlastní výdejní boxy. Balík si s PPL odešlete od 76 korun s hmotností 31,5 kg, což je zatím nejvyšší hmotnostní limit ze všech, a za doručení na adresu si připlatíte 30 Kč. Stejně jako DPD i PPL má svou aplikaci, přes kterou lze balík odeslat. Dokonce si skrze aplikaci mojePPL můžete pomocí fotoaparátu změřit rozměry balíku.

Kurýr od společnosti PPL | foto: PPL

GLS

Ze všech největších hráčů na trhu má GLS nejmenší síť výdejních míst – má jich jen 4600, včetně samoobslužných boxů. Cena za odeslání balíku na výdejní místo začíná na 69 korunách a může mít maximální hmotnost 3 kg. Doručení na adresu stojí 94 Kč. I GLS má svou aplikaci, ale skrze ni balík neodešlete a je, dle mého osobního názoru, nejhůře zpracovaná ze všech aplikací kurýrních společností.

Kurýr od společnosti GLS | foto: GLS

Jakou doručovací společnost vybrat?

Z hlediska ceny doručení na výdejní místo vyhrává rozhodně GLS, jenže ta má nejméně výdejních míst, takže nejrozumnější volbou je Balíkovna – ta má druhou nejnižší cenu, velkou síť výdejen, vysoký hmotnostní limit a bývá dokonce i o něco spolehlivější než Zásilkovna.

Pokud chcete odeslat balík na adresu, je nejlepší a nejlevnější možností Balíkovna a PPL. Z hlediska rychlosti a hmotnosti zásilky vyhrává při doručení na adresu rozhodně PPL, které má v aplikaci navíc i možnost změřit si rozměry balíku skrze fotoaparát smartphonu a má nejlepší hmotnostní limit (31,5 kg) bez příplatku ze všech kurýrních společností.

