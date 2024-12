Přehazování pásků na Galaxy Watch není dvakrát pohodlné. Samsung má řešení

Samsung pracuje na novém stylu uchycení

Aktuální generace hodinek Galaxy Watch má poměrně příjemný systém uchycení řemínku v podobě tradiční osičky, která ho drží v konstrukci hodinek. Ano, pokud máte větší prsty a nejste zrovna vzorem šikovnosti, pravděpodobně se při výměně pásku trochu potrápíte, ale není to nic, co by stálo za jakékoliv další rozebírání.

I když tento rychloupínací mechanismus, kdy vyměníte řemínek bez nutnosti mít po ruce jakékoliv jiné nářadí, odvádí svou práci dobře, Samsung prý pracuje na novém způsobu uchycení pásku. To prozrazuje patent s nákresem, který se povedl objevit serveru 91mobiles. Patent byl zaregistrován u organizace World Intellectual Property Organisation (WIPO).