Nový mobil od Sony za 37 tisíc: Xperia 1 VII nadchne unikátním fotoaparátem

Sony představilo novou Xperii 1 VII. Nabízí klasický design, výkonný hardware, unikátní fotoaparát a vlastnosti, které jinde nenajdete.

Nejnovější telefon od Sony

I když se telefony od Sony pohybují spíše pod radarem a japonský výrobce je udržuje pravděpodobně jen kvůli nějaké tradici, každoročně se dočkáme nové vlajky. Vrcholné přístroje z dílen tohoto výrobce rozhodně nejsou pro každého, ale nabízí velmi zajímavé a často ojedinělé řešení, které nikde jinde, v podobném formátu, nenajdete.

Nová Xperia 1 VII zaujme na první pohled svým designem, který je sice víceméně stejný již od druhé generace z roku 2020, ale i tak působí originálně. Je vyvedený v minimalistickém duchu, bez zbytečných kudrlinek a zcela se liší od konkurenčních vlajkových telefonů. Konstrukce se opírá o hliníkový rám a odolné sklo vpředu (Victus 2) i vzadu (Victus).

Samozřejmostí je pak zvýšená odolnost proti vodě i prachu dle krytí IP65/IP68 a mechanická spoušť fotoaparátu. Ta je dvoupolohová a slouží jen a pouze k zaostření a pořízení fotografie, takže na nesmyslné prvky, s jakými přišel u podobného řešení Apple, naštěstí nedošlo. Snímač otisků prstů je pak umístěn v bočním tlačítku, což je opět lehce netypické.

Sony Xperia 1 VII | foto: Sony

Klasik každým coulem

Displej s úhlopříčkou 6,5 palce nemá žádný průstřel ani výřez na selfie kamerku a Sony se v tomto směru drží klasiky v podobě horního i spodního rámečku. Díky tomu je zobrazovací plocha hezky celistvá, bez rušivých elementů a je to jeden z prvků, který prakticky u žádného jiného telefonu nenajdete. Osazený panel je typu OLED, má FullHD+ rozlišení a nabízí frekvenci 120 Hz.

Pořádnou porci výkonu obstará procesor Snapdragon 8 Elite, tedy aktuálně nejvýkonnější čipset pro telefony s Androidem. Společnost mu dělá pokročilý chladící systém, operační paměť 12 GB RAM a vnitřní úložiště může mít velikost až 512 GB. Zajímavostí je přítomnost slotu na microSD karty, což už se dnes moc nevidí. To ostatně platí i pro 3,5mm audio jack.

Sony Xperia 1 VII – specifikace

Rozměry: 161,9 × 74,5 × 8,5 mm

Hmotnost: 192 gramů

Zvýšená odolnost: IP65/IP68

Snímač otisků prst: v zapínacím tlačítku

Displej: 6,5 palce, OLED, FullHD+ rozlišení, 120 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Operační paměť: 12 GB RAM

Vnitřní úložiště: 256 / 512 GB (+ MicroSD karta)

Fotoaparát: 48 + 12 + 48 Mpx, PDAF, OIS, kontinuální optický zoom

Selfie kamerka: 12 Mpx

Konektivita: 5G, USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 3,5mm jack

Baterie: 5000 mAh + 30W drátové nabíjení + 15W bezdrátové nabíjení

Sony Xperia 1 VII | foto: Sony

Fotoaparát

Trojnásobný fotoaparát Xperie 1 VII disponuje rozlišením 48 + 12 + 48 Mpx a jedná se o sestavu hlavního, teleobjektivu a ultra-širokoúhlého fotoaparátu. Ten je v porovnání s předchozí generací úplně nový, obsahuje větší čip a za zmínku stojí i teleobjektiv s kontinuálním optickým zoomem. Umožňuje plynulý pohyb mezi 3,5× a 7,1× optickým přiblížením, což žádný jiný telefon nenabízí.

Fotoaparát nese opět cejch společnosti Zeiss, která mu dodala optiku a doplňují ho AI funkce. Ty pomáhají s expozicí, rozpoznáním objektů, nebo scény. Neschází ani automatické ostření na oči pro lidi i zvířata a selfie kamerka pak disponuje rozlišením 12 Mpx. Baterie má kapacitu 5000 mAh, nabíjení výkon 30 W a to bezdrátové pak 15 W.

Cena a dostupnost

Sony Xperia 1 VII aktuálně vstupuje do předprodeje a do standardního prodeje se dostane v průběhu června. Na českém trhu se prozatím telefon prodávat nebude a není jasné, jestli se do Česka vůbec někdy oficiální cestou dostane. Cena je, jako již tradičně, vysoká a v rámci EU byla stanovena na 1 499 euro, tedy 37 450 korun.