Pero S Pen od Samsungu má další potíže: Nefunguje, snadno jej ruší jiné příslušenství

Samsung má na triku další problém. Stylus S Pen má potíže s funkčností za předpokladu, že používáte příslušenství s magnety jako MagSafe.

S Pen jako problémový prvek nové Ultry

Samsung již vesele prodává své aktuální vlajkové telefony Galaxy S25 a jeho vrcholným počinem je model S25 Ultra, který prezentuje to nejlepší, co letos tento populární výrobce nabídne. Jedním z hlavních prvků tohoto telefonu je dotykové pero S Pen, které výrazně zvyšuje produktivitu, a právě toto pero je u nové generace zdrojem několika kontroverzí.

Samsung mu letos odepřel Bluetooth konektivitu, což znamená, že pero má o několik funkcí méně a neumí například fungovat jako vzdálená spoušť fotoaparátu telefonu. Po kompletní rozborce této novinky ale vyšlo najevo, že nabíjecí prvek sloužící k nabití S Penu se v nitru pořád nachází, takže tento krok je přinejmenším zvláštní.

To, že stylus i letos zapáchá po spáleném oleji a plastu necháme plavat, to není nic závadného. Mnohem horší je ale problém, který vyplaval na povrch nyní a o kterém informuje server Android Central. Zdá se, že v kombinaci s určitými doplňky k telefonu je funkčnost pera S Pen notně omezená a to je něco, co si Samsung za rámeček nedá.

Stylus S Pen u Samsungu Galaxy S25 Ultra | foto: Saurabh Singh

Dejte si pozor na magnety

Respektive na příslušenství k telefonu v podobě pouzder s magnetickým uchycením podobném technologii MagSafe. Tento problém se okrajově objevil již vloni, u modelu Galaxy S24 Ultra a je tedy zcela evidentní, že Samsung vynaložil přesně nulovou iniciativu, aby ho nějakým způsobem opravil. Ne všechna pouzdra ale tento problém způsobují a ve hře je spousta faktorů.

Tím hlavním jsou pak pravděpodobně síla magnetu a poté tloušťka samotného pouzdra. Samsung s tímto možným problémem počítal, protože po použití pouzdra s dostatečně silným magnetem se na telefonu zobrazí varovná hláška, která uživatele na možné omezení funkčnosti pera S Pen upozorní. Magnety zkrátka ruší signál pera výsledkem může být horší použitelnost.

To znamená, že telefon může hůře zaznamenávat to, co perem píšete, či kreslíte a můžou se dostavit výpadky. Pokud tedy máte v plánu koupi vlajky Galaxy S25 Ultra a používat stylus, stejně jako pouzdra s magnety pro uchycení nabíječky, nebo třeba externí peněženky, raději si běžte toto příslušenství vyzkoušet. Budete tak mít jistotu, zda funkčnost pera S Pen omezí, či nikoliv.