Amazonu hrozí zákaz streamovací služby Prime. Kvůli patentům ho žaluje Nokia

Amazon čelí zákazu provozu služby Prime v Německu kvůli patentovému sporu s Nokií. Spor se týká porušení patentů a hrozí vysoké pokuty.

Další patentová válka na obzoru

Když se hádají dva technologičtí giganti o patenty, tak poražený musí většinou zaplatit za použití inkriminovaných technologií. Často jde o to, že jedna z firem využívá patenty žalující strany, ale dlouhodobě za ně neplatí a čas od času se stává, že jsou těmito spory přímo ovlivněny i zákazníci. Pár let zpět takto dostaly zákaz prodeje v Německu značky Oppo a OnePlus.

Ty se dostaly do potíží kvůli patentům Nokie a velmi podobné rysy nese i nejnovější soudní spor. V hlavní roli je opět Nokia a Německo, nicméně mobilní značky Oppo a OnePlus vystřídal americký gigant Amazon. Ten měl, dle rozhodnutí německého soudu, porušit patenty vlastněné Nokií a aktuálně nad ním visí zákaz provozu služby Prime na místním trhu.

Respektive již bylo rozhodnuto o tom, že Amazon nesmí svou streamovací službu Prime na území Německa provozovat do doby, dokud s Nokií nedosáhne dohody. Za každý další případ porušení patentů v období, kdy nebude dohoda ustanovena, bude muset Amazon zaplatit pokutu ve výši 250 000 eur, tedy zhruba 6,3 milionu korun.

Amazon Prime Video | foto: Amazon

Zákazníci mít strach nemusí

Amazon sice dostal zákaz provozovat v Německu službu Prime do doby, dokud spor neurovná, ale americký gigant své zákazníky ujistil, že přístup k této streamovací službě neztratí. Což je poněkud zvláštní, protože pochybení na straně amerického provozovatele byla potvrzena.

Ten aktuálně zvažuje další kroky a uvidíme, kam se tento spor v dohledné době posune. Důležité je zmínit i to, že Nokia, která se tohoto sporu účastní, není legendární finský výrobce telefonů (dnes už bohužel prakticky mrtvý), ale dodavatel mobilní infrastruktury. A není to poprvé, co se tyto dvě firmy setkaly před soudem.

Menší rozepře se mezi nimi udála již vloni, kdy Nokia vyhrála spor týkající se streamovacích zařízení Fire TV. To se Amazon snažil s finskou společností dohodnout, nicméně ta údajně požadovala mnohem větší poplatky než ostatní firmy za obdobné patenty a celá situace tak skončila u soudu. Ten vyhrála Nokia a k podobnému vítězství má našlápnuto i nyní.

Streamovací služba Amazon Prime | foto: Amazon

Amazon zdražuje

Ohledně streamovací služby Prime od Amazonu je v poslední době poměrně živo a z posledních novinek stojí za zmínku hlavně aktuální zdražení. Z původních 79 korun se cena předplatného vyšplhala na 149 korun měsíčně, ale i přes toto zdražení zůstává Amazon Prime nejdostupnější streamovací službou v tuzemsku.