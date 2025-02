Elon Musk se opět chystá nakupovat. Rád by odkoupil společnost OpenAI

Elon Musk chce odkoupit OpenAI za 97,4 miliardy dolarů, ale Sam Altman nabídku odmítl. Spor o směřování AI mezi nimi tak pokračuje.

Musk chce ChatGPT

Společnost OpenAI byla založena v roce 2015 Samem Altmanem, Elonem Muskem a několika dalšími lidmi, ale Musk ji v roce 2019 opustil, aby si založil svou vlastní firmu xAI, což je společnost, která vyvinula AI model Grok. Musk se ale nespokojí být druhý v rámci AI závodu, a tak se chce do OpenAI vrátit a tentokrát ji úplně celou odkoupit.

Musk spolu s dalšími investory údajně nabídl společnosti 97,4 miliardy dolarů na odkup celé společnosti, která je aktuálně z velké části nezisková, ale Altman ji chce co nejdříve změnit na ziskovou, což se nelíbí Muskovi, který společnost OpenAI zažaloval, jak informuje Forbes.

Dle něj totiž porušila chartu neziskových společností tím, že nevyvíjí AI pro dobro lidstva, nýbrž jako zdroj zisku. Musk a Altman se tedy pravidelně hádají, protože měli v začátku se společností trochu jiné plány a Musk ji aktuálně chce zpět, protože vidí, že je to zlatý důl.

Výkonný ředitel společnosti OpenAI Sam Altman | foto: DigitalHealthNews

Altman nabídku rázně odmítl

Krátce poté, co se o nabídce začalo mluvit na internetu, Altman napsal na síti X příspěvek s tím, že nabídku odmítá, a aby přilil benzín do ohně, popíchnul Muska, že by od něj klidně koupil sociální síť X za 9,74 miliardy dolarů, což samozřejmě vzápětí Musk odmítl a nazval Altmana podvodníkem.

Elon Musk se ale určitě snahy získat OpenAI jen tak nevzdá, takže v blízké budoucnosti nejspíše uvidíme další veřejné neshody mezi vedením OpenAI a Elonem Muskem. ChatGPT je totiž aktuálně nejpokročilejší AI model na světě a Musk by jej rád zakomponoval do svého úspěšného impéria.

Musk tedy v nejbližší době OpenAI nezíská, protože aktuální vedení společnosti si to nepřeje, ale pokud by finanční nabídka neustále rostla, mohli by se někteří z vedení nechat zlákat a poté CEO společnosti přehlasovat, jenže to je v aktuální situaci zatím vysoce nepravděpodobné.