To je rychlost! První Android, který kopíruje nový prvek iPhonu, je na světě

Oppo představilo své nové vlajkové telefony Find X8 a Find X8 Pro před měsícem, a to ve své domovské Číně. Globální premiéra byla naplánována na listopad a jak Oppo slíbilo, tak také udělalo. Obě tyto novinky míří do světa a jedná se návrat série Find X na mezinárodní trhy po dvou letech, kdy Oppo prodávalo ve světě model Find X5 .

Výbava je celkově na skvělé úrovni, telefony nabízí operační paměť 12 nebo 16 GB RAM, pochopitelně typu LPDDR5X a vnitřní úložiště může mít velikost 256 nebo 512 GB. Model Find X8 je osazen akumulátorem s kapacitou 5630 mAh, verze Pro dostala do vínku baterii o velikosti 5910 mAh a nabíjení je u obou telefonů stejné – drátové má výkon 80 W a bezdrátové 50 W.

Menší a větší

Hlavní rozdíl mezi oběma těmito sourozenci je v displeji. Základní verze Find X8 je osazena panelem s úhlopříčkou 6,59 palce, no verze Pro je s displejem o velikosti 6,78 palce o chlup větší. Oba panely jsou postaveny na AMOLED technologii, mají frekvenci 120 Hz (model Pro nabízí i LTPO technologii) a jejich maximální jas se může vyšplhat až na 4500 nitů.

Hasselblad a dva periskopy jdou do akce

Fotoaparáty novinek Find X8 a X8 Pro pomáhala ladit známá společnost Hasselblad a rozhodně vypadají více než schopně. Model X8 disponuje trojnásobnou sestavou s rozlišením 50 + 50 + 50 Mpx v kombinaci hlavního, ultra-širokoúhlého a periskopického teleobjektivu. Samozřejmě neschází OIS (na hlavním fotoaparátu i teleobjektivu), laserové ostření a režimy Hasselblad.

Periskopický teleobjektiv nabízí 3× optické přiblížení, no varianta Pro má navíc ještě jeden teleobjektiv s periskopickou konstrukcí, který má opět rozlišení 50 Mpx a nabízí 6×optický zoom. Sestava tedy vypadá více než schopně. Selfie kamerka je v obou případech stejná, nabízí rozlišení 32 Mpx a zvládá 4K videa.

Cena a dostupnost

Vlajky Oppo Find X8 a X8 Pro vstoupí do prodeje na mezinárodních trzích 27. listopadu a uvidíme, zda zamíří i do Česka. V Evropě se ale zcela jistě ukáže a byl potvrzen jeho příchod mimo jiné do Velké Británie. Základní verze (12 + 256 GB) dostala cenovku 69 999 rupií (19 900 korun bez DPH) a vrcholný model s pamětí 16 + 512 GB vyjde na 79 999 rupií (22 790 korun bez DPH). Vrcholná varianta Pro má jen jednu verzi (16 + 512 GB) a ta stojí 99 999 rupií (28 490 korun bez DPH).

Oppo Find X8: specifikace

Konstrukce kov + sklo, 157,4 × 74,3 × 7,9 mm, 193 g, zvýšená odolnost IP68/IP69 Displej 6,59″, AMOLED, 120 Hz, 2760 × 1256 px, poměr stran 20:9, jemnost 460 PPI Operační systém Android 15 + ColorOS 15 (slíbeno 5 systémových aktualizací) Čipset 8jádrový, 3,63 GHz, MediaTek Dimensity 9400 Paměť 12/16 GB RAM, úložiště 256/512 GB (UFS 4.0), nemá MicroSD slot Fotoaparát tři objektivy (50 Mpx hlavní + 50 Mpx ultra-širokoúhlý 120° + 50 Mpx periskop), clona f/1.8 + f/2.0 + f/2.6, OIS, laserové ostření, 3× optický zoom, LED blesk; selfie 32 Mpx, clona f/2.4 LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz, LTE-A Cat20 Technologie 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, GPS, USB-C 3.1, stereo reproduktor, čtečka otisků prstů, čtečka tváře Baterie 5 630 mAh, rychlonabíjení 80 W, bezdrátové nabíjení 50 W Cena a dostupnost od 69 999 ₹ (19 900 korun bez DPH), listopad 2024

Oppo Find X8 Pro: specifikace