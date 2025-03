Oneplay chrlí jednu novinku za druhou. Na co kouknout v tomto týdnu? (2. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden dorazí Krásná pokojská, Elysium, Tři mušketýři a další novinky. Co byste si neměli nechat ujít?

Nejlepší novinky na Oneplay

Voyo a O2TV již neexistují a vznikla nová služba Oneplay. Ta obsahuje skvělé filmy, seriály, dokumenty ale i televizní stanice. A i když nabízí Oneplay nespočet kvalitního obsahu, svou knihovnu neustále rozšiřuje o nové a zajímavé tituly. Na jaké novinky se můžeme těšit tentokrát a co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Zataženo, občas trakaře 2 (2013)

Animovaný snímek Zataženo, občas trakaře 2 je vhodný nejen pro děti, ale i pro dospělé. Snímek navazuje na první díl a po potravinové bouři musí vynálezce Flint a jeho přátelé opustit město. Ke svému úžasu ale Flint zjistí, že jeho zařízení stále pracuje. A co víc, dokonce vytváří zajímavé tvory. Musí se tedy do města vrátit, aby svůj vynález nadobro zničil.

Datum premiéry: 24.3. 2025

Krásná pokojská (2002)

Krásná pokojská je velice oblíbeným romantickým filmem, ve kterém Jennifer Lopez ztvárňuje krásnou pokojskou Marisu. Ta jednou okouzlí hotelového hosta Christophera. Jenže on je vlivný a bohatý kandidát na senátora, zatímco ona jen obyčejnou služebnou a chudou matkou svého synka. Může tohle dohromady vůbec fungovat?

Datum premiéry: 27.3. 2025

Elysium (2013)

Pro milovníky sci-fi žánru si Oneplay připravilo povedený snímek s názvem Elysium. Příběh tohoto filmu se odehrává v roce 2154, kdy existují dva druhy lidí. Velmi bohatí a vlivní lidé žijí na nedotčené umělé kosmické stanici Elysium. Zbytek oproti tomu žije na zpustošené a přelidněné Zemi.

Hlavní hrdinou příběhu je poté tajemnice Delacourt, jež je ochotna udělat cokoliv, aby život na Elysium zůstal nedotčený a aby zde lidé dále žili v luxusu. Naopak lidé na Zemi jsou ochotni udělat vše proto, aby i oni konečně získali své místo na vysněné kosmické stanici.

Datum premiéry: 28.3. 2025

Merlose Place (1992 – 1997)

Se sedmou sérii se na Oneplay vrací populární komediální seriál z 90. let Merlose Place. Divák zde sleduje skupinu mladých, úspěšných a hlavně sexy lidí, kteří společně žijí v bytovém komplexu v Hollywoodu. Tito přátelé zde prožívají spoustu zajímavých příběhů, lásek ale i afér. Zkrátka zažívají Hollywood se vším všudy.

Datum premiéry: 29.3. 2025

Mizerové (1995)

Film Mizerové je zábavnou akční komedií s Willem Smithem a Martinem Lawrencem. Ti ztvárňují dva detektivy, kteří zabaví heroin v hodnotě 100 milionů dolarů. Před nosem je jim ale tato droga ukradnuta a dva nejlepší detektivové z Miami musí nastalý případ vyřešit dříve, než jej převezme FBI.

Datum premiéry: 29.3. 2025

Tři mušketýři první část: Královniny přívěšky (1961)

Oneplay do své knihovny přidává i ostřílenou klasiku, tentokrát v podobě snímku Tři mušketýři první část: Královniny přívěšky. Hlavním hrdinou příběhu je mladý šlechtic d’Artagnan, jenž opustil Gaskoňsko, aby se v Paříži přidal ke sboru královských šlechticů. Po cestě do Paříže se však střetne s neznámým šlechticem, jenž by jej bez pomoci vychytralého Plancheta porazil.

Jakmile d’Artagnan dorazí do Paříže, znovu sleduje ono neznámého šlechtice, díky čemuž se dostane do střetu se třemi mušketýry. Athos, Porthos a Aramis ho nakonec postupně všichni vyzvou k boji.