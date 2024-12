One UI 7 vylepšuje Quick Share. Přenos dat se za žádnou cenu nepřeruší

Hodně změn prodělala i zamykací obrazovka či aplikace fotoaparátu, která je nově o kus intuitivnější. Dorazila také další porce umělé inteligence a celkově jsme se v rámci systému One UI 7 dočkali opravdu spousty novinek. Pro Samsung je to určitě jedna z nejobsáhlejších aktualizací vůbec a vylepšení se dočkala i funkce Quick Share.

Rychlé sdílení, nově i přes internet

Funkce Quick Share, neboli rychlé sdílení, byla představena v roce 2020 a dělá přesně to, co svým jménem slibuje. Jedná se o rychlý přenos souborů mezi telefony a je to vskutku velmi praktická funkce. V rámci One UI 7 pak bude ještě praktičtější, protože nově umožní pokračovat ve sdílení souborů, i když není k dispozici přímé spojení mezi oběma telefony.

To zaručovalo buď Bluetooth nebo WiFi připojení v rámci jedné sítě, no v One UI 7 bude přenos moct být dokončen i přes internet. V případě, že by snad bylo tradiční připojení mezi dvěma telefony z nějakého důvodu nestabilní, přenos může pokračovat přes internet, což se rozhodně může hodit. Tato funkce je ale v základu vypnutá a je nutné ji aktivovat.