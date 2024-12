Nothing připravuje tři nové mobily, dorazí na začátku příštího roku

Mladá britská firma Nothing se na mobilním trhu velmi rychle etablovala a nyní patří mezi stálé výrobce telefonů. Pokud patříte mezi fanoušky poměrně originálních počinů této společnosti, máme pro vás dobrou zprávu. Nothing údajně pracuje hned na několika nových telefonech a ty by měly všechny dorazit příští rok.

Všechny telefony Nothing (i CMF) spojuje vysoká míra originality a neotřelých řešení, přičemž již zmíněný model CMF Phone 1 zaujal hlavně modulární konstrukcí s vyměnitelnými prvky. Předpokládáme, že v duchu výrazné originality se ponesou i další novinky z dílen Nothing.

Firma Nothing vznikla v roce 2020 a začala jako výrobce sluchátek. V roce 2022 pak dorazil první telefon, model Nothing Phone (1) a celkově jsem se dočkali pětice telefonů vydaných pod touto značkou, a to včetně jednoho přístroje z dílen sesterské společnosti CMF.

Tři nové telefony

Letos jsme se bohužel plnotučného nástupce povedeného telefonu Nothing Phone (2) nedočkali, no příští rok by měl konečně dorazit a několik prvních informací o něj jsme vám před nedávnem již přinesli. Dobrou zprávou je, že novinek by mělo být povícero.

Informátor Yogesh Brar přišel se zprávou, že Nothing připravuje hned trojici nových telefonů, což je rozhodně potěšující zpráva. Jedním z nich bude určitě Nothing Phone (3), no ostatní novinky zůstávají pod pokličkou a budeme si muset počkat na nějaké nové zákulisní informace.