Češi vyvinuli deku, se kterou uhasíte elektrokola, ale i domácí elektroniku

Česká firma Walk on Water vyvinula hasicí deku Foga, která dokáže zkrotit extrémně nebezpečné požáry baterií elektrokol, koloběžek, či elektroniky.

Požáry baterií jsou jedny z nejhorších

S čím dál větší popularitou elektrokoloběžek, elektrokol a podobných pomocníků, výrazně roste riziko požáru jejich baterií. Tyto výrobky se opírají o lithium-iontové akumulátory, jejichž požáry patří mezi ty nejnebezpečnější a nejintenzivnější vůbec. Na hořící baterii tohoto typu jsou často tradiční hasební prostředky krátké.

Baterie sice mají spoustu bezpečnostních prvků, které mají za úkol požáru zabránit, ale i ty samozřejmě můžou selhat. Stačí přehřátí baterie, nebo její výraznější poškození, například při nehodě, a baterie může během několika vteřin velmi intenzivně vzplanout. Teplota hoření může dosáhnout až na 1200 °C a požár doplňují exploze jednotlivých článků.

Uhasit takto hořící baterii není nic snadného a často si s tím neví rady ani profesionálové. Jak píše web Elektrickevozy.cz, na toto potenciální nebezpečí nyní reaguje tuzemská firma Walk on Water, která přichází s unikátním prostředkem – hasební dekou Foga. Na vývoji této deky spolupracovaly i vědecké instituce a její schopnosti potvrdily náročné, certifikované testy.

Zásah deky Foga u hořící elektrické koloběžky | foto: Walk on Water

Základní princip dotažený k dokonalosti

Hasební deka Foga funguje na základním principu hoření, kterým je přívod kyslíku. Jejím použitím zabráníte přístupu dalšího kyslíku k plamenům, díky čemuž dojde ke kontrolovanému dohoření bez dalšího ohrožení okolí. Tato deka dokázala v testech obstát při požáru baterií o kapacitě až 1200 Wh a má i další, velmi důležité funkce.

Kromě eliminování dalšího šíření požáru zvládá také zadržet výbuchy bateriových článků, ochránit okolí před sálavým teplem i toxickými plyny. Hlavní předností deky Foga je vícestupňový účinek, kdy kombinuje stínění, hašení a ochlazení současně. Vyrobena je ze speciální tkaniny napuštěné hasicí suspenzí, která pohlcuje až 92 % tepelného žáru.

Tato tkanina snižuje teplotu požáru, nebezpečí šíření do okolí a deka jako taková samozřejmě zachycuje i nebezpečné úlomky baterie, které můžou při hoření a explozích létat do okolí. Velkou výhodou této deky je to, že přináší účinný a velmi jednoduchý způsob hašení baterií i do rukou laiků. Své místo si Foga najde jak v domácnosti, tak v průmyslu.

Nová verze pro opravdu velké požáry

Kromě základní deky Foga, která je určena pro hašení menších baterií, představila firma Walk on Water také účinnější verzi Foga Battery. Ta je určena pro hašení trakčních akumulátorů s kapacitou až 60 000 Wh, které bychom našli například ve vysokozdvižných vozících. Tato varianta je tedy učena například pro logistická centra, různé sklady, výrobní provozy a jiné průmyslové oblasti.