Netflix nebude jednička navždy. Počet předplatitelů Voyo raketově roste

Česká streamovací platforma Voyo je jednou z nejoblíbenějších v České republice, a to hlavně díky obrovskému množství obsahu. Ještě před rokem se počet předplatitelů pohyboval okolo 600 000 a aktuálně to vypadá, že Voyo pokoří milník 1 milionu odběratelů ještě letos.

Pokud se Voyo bude dařit stejně jako doposud, počtu jednoho milionu odběratelů dosáhne ještě do konce tohoto roku, případně na začátku roku 2025. Důvod, proč se streamovací službě tak daří, je prostý – nabízí mnoho exkluzivního českého obsahu. V lednu se očekává další výrazný nárůst diváků, protože přibude krimi seriál Studna, který je natočen podle skutečných událostí.

Skupina TV Nova měla dlouhodobý odhad, který počítal s tím, že Voyo dosáhne jednoho milionu odběratelů ke konci roku 2025. Jak to ale vypadá, tyto predikce úspěšnost streamovací platformy poněkud podcenily, protože už nyní má Voyo 950 000 odběratelů. Tím pádem si navyšuje náskok nad Disney+ nebo Max .

Netflix stále vede

Voyo sice v posledních letech zažívá raketový růst, ale Netflix je stálicí mezi streamovacími platformami. V České republice má přibližně 2 miliony odběratelů. O dost hůře jsou na tom služby jako Disney+ či Max, z nichž každá má přibližně 400 000 až 500 000 odběratelů.

Důvod, proč je Netflix stále jedničkou, je jasný – má největší množství obsahu, který vydává pravidelně. To se nedá říct o ostatních rivalech, a proto mají dlouhodobě méně předplatitelů. Příští rok by se Voyo mohlo dostat do pozice, kdy bude mít více odběratelů než všechny ostatní služby s menším počtem předplatitelů, ale Netflix jen tak nepřekoná.