AI jako slepá ulička? Majitelé smartphonů ji asi ani nechtějí, ukázal průzkum

Současné AI funkce v mobilech nelákají

Jedním z největších nejen mobilních trendů dneška je umělá inteligence, někdy i na úkor hardwarových novinek. Příkladem může být například Samsung se svou vlajkovou řadou. Největší vylepšení letošní S24 proti loňské S23 se odehrála právě po softwarové stránce, a to hlavně u AI. Stále větší důraz na AI klade i Apple, který se se svou Apple Intelligence snaží dohnat rozjetý vlak. Skutečně jsou ale pro uživatele tyto funkce tak zásadní?

Nový průzkum online platformy SellCell, která pomáhá spotřebitelům prodávat použité platformy, ukazuje zajímavá čísla, která obě firmy asi příliš nepotěší. Pro 73 % uživatelů iPhonů a až 87 % majitelů telefonů Samsung Galaxy jsou funkce umělé inteligence v telefonu málo přínosné nebo dokonce zcela zbytečné.

Pokud bychom se podívali, proč uživatele iPhonů nevyužívají funkce umělé inteligence, tak jako hlavní důvod respondenti uváděli, že mají starou verzi operačního systému (57,6 %). Dalších 36,7 % odmítá AI jako zbytečnou a pro 18,2 % je hlavním problémem její přesnost. U Samsungu byla nejčastější odpovědí nízká užitečnosti AI (44,2 %), za kterou následovala nepřesnost (35,5 %), obavy o soukromí a bezpečnost (30,1 %) a neaktualizování softwaru (19,7 %).

Samsung Galaxy AI | foto: Samsung

Pro majitele iPhonů je AI důležitější

Uživatelé iPhonů přitom projevili relativně větší zájem o AI, když 47,6 % respondentů uvedlo, že jsou pro ně tyto funkce „velmi“ nebo „spíše“ důležité při rozhodování o koupi nového telefonu.

Pro srovnání u uživatelů telefonů od Samsungu to bylo jen 23,7 % uživatelů. Ti jsou také mnohem méně ochotní přejít na iPhone, pokud by nabízel lepší AI funkce. Tuto možnost připustilo pouze 9,7 % z nich. Opačným směrem za stejných podmínek by se pak vydalo 16,8 % aktuálních uživatelů iPhonů.

Apple Intelligence na iPhonu 16 | foto: Apple

Platit za umělou inteligenci nechce skoro nikdo

Jednou z velkých otázek do budoucna je také možné zpoplatnění funkcí umělé inteligence v mobilu. Ostatně Samsung se nijak netají tím, že současný stav, kdy je Galaxy AI zdarma, je pouze dočasný. A ani bezplatné AI aplikace nemusí být navždy zdarma.

Pouze 4 % majitelů telefonů Samsung by za AI zaplatila, zatímco u iPhonů je tento podíl téměř třikrát vyšší (11,6 %). Většina respondentů však předplatné odmítá – 94,5 % uživatelů Galaxy a 86,5 % uživatelů iPhonů uvedlo, že za AI služby platit nehodlá.

​Průzkum zahrnoval více než 2000 uživatelů smartphonů z USA ve věku 18 let a více, z toho přes 1000 uživatelů iPhonů s modely podporujícími AI a přes 1000 uživatelů smartphonů Samsung Galaxy s modely podporujícími AI.​

Je přitom důležité poznamenat, že funkce Apple Intelligence nejsou v současné době v Evropské unii dostupné. Podle informací společnosti Apple se plánuje jejich zavedení pro uživatele iPhonů a iPadů v EU až příští měsíc.