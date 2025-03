Skládací telefony nejsou levné. iPhone Fold má vyjít na neskutečných 60 tisíc

Apple chystá svůj první skládací iPhone. Podle analytika Kchua nabídne 7,8” displej bez předělu, titanový rám a Touch ID v bočním tlačítku.

Skládací iPhone opět na scéně

V mobilním byznysu aktuálně snad neexistuje telefon, který by byl dlouhodobě více diskutovaný. O skládacím iPhonu se spekuluje od doby, kdy tento segment vznikl a první výrobci (Samsung s Motorolou), začali nabízet telefony s ohebnými displeji. V roce 2025, tedy po nějakých šesti letech od prvního Foldu od Samsungu, se pořád ve stáji Applu nic neděje.

Respektive asi děje, jen jsme se žádného iPhonu s ohebným displejem ještě nedočkali. Je každopádně jisté, že je v přípravě a novou várku informací o něm aktuálně přinesl známý Apple analytik Kchuo. Ten uvádí na pravou míru například konstrukci a zmiňuje, že první skládačka z Cupertina nabídne displej, který se bude otevírat jako kniha.

To by znamenalo skládačku ve stylu například Samsungu Galaxy Z Fold a ne véčko, jak se spekulovalo dříve a častěji. Ohebný displej má být kompletně bez předělu a s úhlopříčkou 7,8 palce, což je o něco málo víc než u aktuálního Foldu 6. Venkovní displej pak údajně nabídne úhlopříčku 5,5 palce, takže iPhone Fold půjde konstrukčně spíše do šířky než na výšku.

Koncept skládacího iPhonu

Raději už začněte šetřit

Kchuo se pak rozepsal i o případné ceně, která rozhodně nebude nízká. Naopak, bude se jednat o suverénně nejdražší iPhone, což ale není nijak překvapující. Skládací telefony jsou zkrátka drahé a většinou sedí v tomto směru v nejvyšších patrech mobilního segmentu. Rozdíl proti standardním iPhonům ale bude, pokud se Kchuo nemýlí, opravdu brutální.

Dle něj bude první skládací iPhone začínat s cenou mezi 2 a 2,5 tisíci dolary (46 500 – 58 000 korun bez DPH), což je minimálně jednou tolik, co stojí základní iPhone 16 Pro. U nás jsou ceny iPhonů nastaveny trochu jinak, ale pokud bychom použili dvojnásobek ceny již zmíněného modelu 16 Pro, vyšla by nám startovní cena na hranici 60 tisíc korun.

To je navíc pořád jen základ (pravděpodobně s pamětí 256 GB) a vyšší paměť tuto cenu ještě pořádně našroubuje, klidně k hranici 70 až 75 tisíc korun. Kdepak, skládací iPhone rozhodně nebude z levného těsta a je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o nejdražší telefon na trhu, pokud tedy nebudeme počítat různé úpravce se zlatými telefony.

Konkurenční skládačka Samsung Galaxy Z Fold 6 | foto: vlastní

Vrátí se do hry Touch ID?

Kchuo zmínil v souvislosti s iPhonem Fold ještě jednu zajímavou věc. O biometrické zabezpečení se prý postará snímač otisků prstů, tedy technologie Touch ID, kterou Apple u svých telefonů již nepoužívá. Na rozpoznání obličeje v podobě Face ID prý v konstrukci nebude, kvůli její tenkosti a omezenému vnitřnímu prostoru, místo. Snímač by měl být integrován v bočním tlačítku.

Jinak samotná konstrukce prý vsadí na titanový rámeček a v otevřeném stavu by měl mít iPhone Fold tloušťku 4,5 – 4,8 mm. V uzavřeném pak 9 – 9,5mm, takže nejtenčí skládačka to sice nebude (Oppo Find N5 má tloušťku 4,2 / 8,9 mm), ale i tak se jedná o slušné hodnoty. Fotoaparát by pak měl být duální a dočkali jsme se i odhadu uvedení na trh.

Na první skládací telefon od Applu si budeme muset počkat, nicméně ještě letos, prý ve třetím čtvrtletí, by měl iPhone Fold vstoupit do stádia oficiálního projektu. Sériová výroba je údajně naplánována na poslední čtvrtletí příštího roku a právě koncem roku 2026 by mohla tato novinka nejdříve dorazit. Pravděpodobněji ale vypadá spíše počátek roku 2027.