Nemáte v rukou poklad? Tyto firmy vykupují mobily za nevídané částky

Blíží se Vánoce a je jasné, že spousta lidí najde pod stromečkem nějaký ten nový telefon. Na povrch tedy vyvstane prozaická otázka. Kam s tím starým? Možností je opravdu spousta, no aktuálně frčí ekologie a recyklace, takže házet starý telefon do koše je tou nejhorší možností. Ideálním řešením je se svým starým mobilem zamířit k výkupu.

Peníze z pohodlí domova

Výkup je sice možné řešit na kamenných prodejnách, ale klidně i z pohodlí domova, což je jedna z velkých výhod této služby. Do výkupu můžete dát jakýkoliv telefon, klidně i zcela nefunkční, ale samozřejmě je nutné počítat s tím, že v čím bude horším stavu, tím menší částku za něj dostanete. Za velmi zničený telefon na hranici funkčnosti pak získáte většinou jen symbolický poplatek.

Jednotlivá míra poškození bývá často rozložena do čtyř úrovní (A, B, C a D), přičemž k výkupu je samozřejmě nutné znám IMEI telefonu. A jako ho zjistit? Je to velmi jednoduché a stačí, když na svém mobilu zadáte do číselníku zkratku *#06#. Jinak kromě telefonů lze samozřejmě vykupovat i tablety a nositelnou elektroniku, například chytré hodinky.

Pomůžeme své peněžence i planetě

Výkup má rozhodně smysl samozřejmě nejenom z finanční stránky věci, ale i té ekologické. Telefon pokračuje v oběhu, takže výroba nového, který by si jeho nový majitel jinak koupil, nezatíží prostředí a smysl má i odprodej silně poškozeného přístroje, který by jinak letěl do koše. Vykupující se totiž postará o jeho řízenou a ekologickou likvidaci, což opět hraje do karet životnímu prostředí.