Návrhář přetvořil emoji od Applu v parádní tenisky. Jsou na prodej a nevyjdou draho

Tenisky inspirované Applem jsou dostupné na webové stránce ve velikostech od 5 do 12. Model Shoe 1, který vydala značka Wong’s ABCD, stojí 219,90 dolarů (kolem 5 270 korun) a začátek prodeje se očekává přibližně za týden.

Emotikony jsou běžnou součástí online komunikace a designér Jose Wong byl zřejmě jedním emotikonem natolik fascinován, že jej přeměnil na reálný produkt. Řeč je o emotikonu běžeckých tenisek, který používá Apple. Wong se inspirací netají a právě to může být největší zbraň těchto tenisek.

Krabice tenisek

To ovšem není jediné propojení, protože designér Jose Wong se inspiroval i minimalistickým balením Apple produktů. Své tenisky Shoe 1 proto prodává v minimalistické krabici. Pokud jsou vám tyto tenisky povědomé, nemýlíte se. Design je podobný siluetě tenisek New Balance 574, které byly poprvé představeny již v roce 1988. Bývalý CEO Applu Steve Jobs byl rovněž známý tím, že rád nosil tenisky značky New Balance. Nejčastěji jej však bylo vidět v modelech 991 a 992.