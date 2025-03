iPhone 17 nebude k smíchu. Má dostat technologii, na kterou se čeká roky

iPhone 17 se blíží. Apple na podzim ukáže čtyři nové modely, přičemž verzi Plus nahradí tenký iPhone 17 Air. Základní model prý dostane 120Hz displej.

Nová řada iPhone 17 se blíží

Sice pomalu, ale jistě. Apple představí nové iPhony na podzim, takže jsme zhruba půl roku od jejich premiéry. Úniky se začínají množit a postupně se probírají snad všechny aspekty, které nové iPhony 17 nabídnou. Dočkáme se celkově čtyř modelů a po třech generacích vypadne z nabídky model Plus, který extra velký úspěch nezaznamenal.

Kalifornský gigant samozřejmě i letos nabídne čtyři iPhony a variantu Plus nahradí model Air, který vsadí na tenké šasi. Základním modelem bude iPhone 17, a právě o něm bude dnes řeč v první řadě. Známý analytik Mark Gurman totiž naznačil, že ho Apple konečně vybaví prvkem, který mu dlouhé roky upíral.

Tím je displej typu ProMotion, tedy s obnovovací frekvencí 120 Hz, která se umí plynule přizpůsobit zobrazenému obsahu. Apple tuto technologii představil v roce 2017, spolu s iPadem Pro a od roku 2021 je spojena i s vrcholnou dvojicí Pro / Pro Max. Základnímu iPhonu se vyhýbá, a ačkoliv se každý rok spekuluje o tom, že ji konečně dostane, prozatím se tak nestalo.

Apple iPhone 16 | foto: Luboš Srb

Raději později, než-li nikdy

V roce 2025 nabízí displej s frekvencí 120 Hz opravdu již kdekdo a tento prvek najdeme i na telefonech s cenou okolo 3 tisíc korun. Je tedy s podivem, že Apple tuto technologii pořád ještě svému základnímu iPhonu odpírá a že je v tomto ohledu tak moc zarputilý. Ano, potřebuje základní iPhone od vlajek nějak odlišit, ale určitě by se daly najít i jiné způsoby.

Je ovšem otázkou, v jakém formátu by frekvence 120 Hz na základní iPhonu dorazila. Pokud skutečně formou technologie ProMotion, dostal by iPhone 17 tu nejlepší možnou verzi, tedy dynamickou obnovovací frekvenci. Možná by ale stačilo, kdyby Apple osadil základní iPhone pevnou frekvencí 120 Hz, která se neumí přizpůsobit v rozsahu 1 – 120 Hz.

Uživatelé by asi vzali s povděkem, kdyby bylo možné frekvenci nastavit napevno, řekněme na 60 nebo 120 Hz. Majitelé i základního iPhonu by konečně dostali vytouženou frekvenci 120 Hz, ale to lepší v podobě dynamické frekvence (ProMotion) by zůstalo vyhrazeno dvojici Pro / Pro Max. Takto to ostatně dělá třeba Google u základního Pixelu a vrcholných modelů Pro / Pro XL.

Nové iPhony, včetně toho nejtenčího, již na podzim

Další generace iPhonů by měla dorazit dle standardního jízdního řádu, tedy na podzim. Velká verze Plus je ze hry a namísto ní se dočkáme ultra-tenkého modelu iPhone 17 Air. Ten bude nejenom nejtenčím iPhonem všech dob, ale pravděpodobně i nejtenčím telefonem roku. Tento model doplní tradiční sestavu v podobě iPhonu 17 a vrcholné dvojice iPhone 17 Pro / Pro Max.