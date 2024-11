iPhone 17 Air (Slim) má být ještě tenčí, než se čekalo. Známe nové detaily

Příští rok čekají všechny fanoušky iPhonů velké změny. Apple vyřadí z nabídky model Plus a dorazí nová specifikace, která dostane přídomek Air a jejíž doménou bude tenké šasi. Nejnovější informace naznačují, jak moc tenký telefon bychom mohli dostat a vypadá to, že se budou v tomto směru přepisovat rekordy.

Tenký iPhone 17 je víceméně jistá věc

O tenkém iPhonu se začalo spekulovat prakticky ihned po premiéře aktuálních iPhonů 16 a také po představení nového iPadu Pro, jenž se stal nejtenčím produktem Applu, který kdy spatřil světlo světa. Kalifornský gigant se údajně chce více zaměřit na tenkost své elektroniky a nadcházející iPhone 17 Air (Slim) by mohl v tomto směru posunout laťku zase na novou úroveň.

S nejnovějšími informacemi o tomto telefonu přišel server 9to5mac a ten se zaměřil samozřejmě na to nejdůležitější, což je tloušťka šasi. Ta by se měla pohybovat mezi 5 a 6 milimetry, čímž by se stal z iPhonu 17 Air nejtenčí iPhone všech dob. To je titul, který aktuálně drží dekádu starý iPhone 6 s šasi o tloušťce 6,9 mm.