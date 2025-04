Tenký mobil pro každého? Samsung Galaxy M56 má jen 7,2 mm a stojí pod 7 tisíc

Samsung představil nový telefon Galaxy M56. Patří mezi nejtenčí mobily ve své třídě. Zaujme tenkým tělem, nízkou hmotností a dostupnou cenou.

Tenký mobil od Samsungu

Letošní rok bude patřit tenkým telefonům. Apple připravuje iPhone 17 Air, Samsung zase model Galaxy S25 Edge a na tenké šasi se začínají zaměřovat i další značky. Jihokorejský výrobce nyní představuje nový telefon, který si na tenkém šasi také zakládá, ale nespadá do nejvyšší cenové kategorie. Naopak se jedná o velmi dostupný mobil.

Tato novinka se jmenuje Galaxy M56 a přímo Samsung uvádí, že se jedná o nejtenčí telefon v tomto cenovém segmentu. Čemuž se dá, vzhledem k tloušťce šasi jen 7,2 mm, uvěřit. Kromě tenkého těla potěší telefon i příjemnou hmotností čítající jen 180 gramů a svěžím, omlazeným designem, který se trochu liší od zbytku telefonů značky.

Mimo to stojí rozhodně za zmínku i velmi odolná konstrukce. Nedisponuje sice žádným stupněm krytí, ale displej i záda chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus+ a telefon by měl zvládnout pád z výšky až 2 metry. Displej se chlubí velmi tenkými rámečky, což rozhodně není u levnějších telefonů Samsung běžné a až doposud tomu bývalo spíše naopak.

Samsung Galaxy M56 | foto: Samsung

Solidní výbava a rychlé nabíjení

Displej na čelní straně je typu AMOLED, má úhlopříčku 6,74 palce a disponuje kombinací FullHD rozlišení a frekvence 120 Hz. Oproti předchozímu modelu Galaxy M55, jehož displej nabízel maximální jas 1000 nitů, má novinka tento parametr o 33 % lepší. O pohon se stará tovární procesor Exynos 1480 a společnost mu dělá operační paměť 8 GB RAM (LPDDR5X).

Trojnásobný fotoaparát disponuje rozlišením 50 + 8 + 2 Mpx a jedná se o sestavu hlavního, ultra-širokoúhlého a makro objektivu. Primární fotoaparát je opticky stabilizovaný a selfie kamerka disponuje rozlišením 12 Mpx. Baterie má kapacitu 5000 mAh a společnost jí dělá nabíjení s výkonem 45 W, což je aktuálně nejvíc, co Samsung u svých telefonů nabízí.

Samsung Galaxy M56 – specifikace

Rozměry: 162 × 77,3 × 7,2 mm

Hmotnost: 180 gramů

Displej: 6,74 palce, AMOLED, FullHD+, 120 Hz

Snímač otisků prstů: v displeji

Procesor: Samsung Exynos 1480

Operační paměť: 8 GB RAM (LPDDR5X)

Vnitřní úložiště: 128 nebo 256 GB (UFS 3.1)

Fotoaparát: 50 + 8 + 2 Mpx, PDAF, OIS

Selfie kamerka: 12 Mpx

Konektivita: 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth

Baterie: 5000 mAh + 45W nabíjení

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy M56 vstoupí do prodeje 23. dubna 2025 a prodávat se začne v Indii. Je velká šance, že se dostane i na český trh, protože jeho předchůdce byl stejně tak k dispozici. Cena této novinky byla stanovena na 24 999 rupií (cca 6 490 korun bez DPH) a z krabice běží na Androidu 15 s rozhraním One UI 7. Samsung telefonu přislíbil 6 let podpory.