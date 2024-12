Finální trailer Indiana Jones je tady. Láká na pouště, chrámy i džungle

Již za pár dnů vychází jedna z nejočekávanějších her tohoto roku, do které vkládají příznivci epických výprav nemalé naděje. Pokud vás mrzí, že Nathan Drake pověsil svou dobrodružnou duši na hřebík, jeho předobraz, Indiana Jones, naopak veškeré své propriety oprášil a vrací se na stará kolena do akce. Podívejte se na finální trailer na Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones je sice primárně filmovou sérii, no velmi dobré jméno má tento slavný archeolog i ve světě videoher. Z čistých adventur se Indy posunul do kategorie 3D akčních adventur a zde bude pokračovat i v nejnovějším dílu s podtitulem Great Circle. Aktuálně zveřejněný finální trailer ukazuje, že dobrodružství to bude opravdu epické.

Pokud tedy vyhlížíte nějakou akci ve stylu Uncharted, které má aktuálně pauzu (snad ne trvalou), nový Indiana Jones je více než důstojnou alternativou. Indy je tu samozřejmě déle a posloužil jako předobraz Nathana Drakea, nicméně ten si, byť je služebně mladší, užívá důchodu. Žezlo v tomto žánru tedy aktuálně přebírá Indiana Jones.