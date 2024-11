Honor má laptop s geniálním prvkem. Zatím si ho nechává pro Čínu

Webkamery jsou nedílnou součástí notebooků a za historii laptopů prošly pořádnou proměnou. Faktem ale je, že webkamera integrovaná do rámu notebooku zbytečně rozšiřuje rámeček okolo displeje, což se v dnešní době moc nenosí. Naopak, trendem je mít rámeček co možná nejtenčí. Takže, kam s ní? V Honoru na to vyzráli velmi elegantně a originálně.