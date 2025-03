Životnost externích disků je kratší, než si možná myslíte. Jak se o ně starat?

Životnost HDD i SSD závisí na teplotě, vibracích, zaplnění i používání. Jak se o externí disky starat, aby vydržely co nejdéle?

Hlavní faktory, které ovlivňují životnost disků

Podobně jako většina elektroniky ani pevné disky (HDD) či SSD nejsou nesmrtelné a mají předem danou životnost, která se dá ovlivnit několika faktory. U pevných disků ovlivňuje životnost provozní teplota, takže je dobré je dostatečně chladit nebo skladovat v prostředí, kde není permanentně vysoká teplota.

HDD také velmi škodí vibrace a otřesy, jelikož kvůli nim se mohou poškodit čtecí a záznamové hlavy nebo rovnou magnetická plotna, na kterou jsou data zaznamenávána. Jak HDD, tak SSD rychleji degradují, když jsou často používány, ale nesvědčí jim ani dlouhodobé uskladnění bez aktivity.

Pevný disk v průměru vydrží v rozmezí 3 až 7 let, ale i déle, pokud je dobře používán. SSD disk je na tom ještě lépe – vydrží 5 až 10 let, protože nemá žádné mechanické části. Oběma typům disků nesvědčí ani příliš velké zaplnění, protože disk poté musí data rozdělit do více celků po celém disku, což zpomaluje čtení i zápis u HDD – čtecí hlava musí více přeskakovat mezi sektory a tím se i více opotřebovává.

Vnitřek pevného disku | foto: Pixabay

Co zkracuje životnost SSD?

Na rozdíl od HDD nemá SSD žádné mechanické části, nýbrž paměťové buňky, které se i tak opotřebovávají. Každé SSD má předem určený maximální počet zápisových cyklů, který se počítá na každou paměťovou buňku zvlášť. Pokud máte neustále plný SSD disk, jeho životnost se rapidně zkracuje, protože musí neustále přepisovat pořád ty stejné paměťové buňky, což opět vede ke zpomalení disku.

Pokud chcete maximalizovat životnost SSD i HDD, nechávejte na svém disku ideálně 10 až 20 % volného místa, aby se disk nadměrně neopotřebovával. Můžete tak prodloužit životnost disku klidně o několik let.

Životnost externích disků bez používání

Na externí disky si většina lidí zálohuje svoje data a nechá je poté klidně několik let ležet v šuplíku – jenže to je velká chyba. U pevného disku může po několika letech nepoužívání zatuhnout magnetická plotna a zápisové hlavy, což vede k nevratnému poškození. Proto, pokud externí HDD nepoužíváte, je dobré jej alespoň jednou ročně připojit, aby se mechanické části rozjely a nezatuhly.

Pokud HDD skladujete při nižších teplotách a malé vlhkosti a k tomu ho pravidelně připojujete k libovolnému zařízení, může jeho životnost dosáhnout 5 až 10 let. U SSD platí podobná pravidla – je potřeba jej alespoň jednou za rok připojit k počítači, aby si paměťové buňky zachovaly svůj náboj, což je klíčové pro správné fungování. Životnost dobře uskladněných SSD se pohybuje od 5 až do 10 let.

Externí disk Western Digital | foto: Wirecutter

Jak správně zálohovat data

Pro zálohování využívejte kvalitní externí disky a nikdy nepoužívejte levné paměťové karty nebo flashky – ty totiž rychle degradují a při velkém zaplnění mohou přestat fungovat klidně už za několik let. Svá data mějte ideálně zálohovaná třikrát – jednou na SSD disku, jednou na pevném disku a poté na cloudových službách jako je OneDrive, Google Drive nebo iCloud.

Na tato úložiště si můžete nahrát všechna data z notebooku, telefonu či tabletu a rozdělit si je do složek pro lepší přehlednost. Ideálně alespoň jednou ročně připojte externí disk k PC pro zvýšení jeho životnosti a kontrolu, zda je vše v pořádku. U cloudových služeb si pouze hlídejte, zda máte tarif s dostatečnou kapacitou. Pro lepší ochranu dat můžete disky i zaheslovat.

Pokud chcete zálohovat data opravdu na hodně dlouhou dobu, můžete využít speciální Blu-ray M-disky, které jsou určené k archivaci dat. Ty jsou odolné vůči velkému množství chemikálií, které by klasické CD disky znehodnotily, a bez problému přežijí i extrémní teploty. Tyto disky vydrží klidně 50 až 100 let bez nutnosti jakékoliv kontroly, ale jejich nevýhoda je vyšší cena a malá kapacita.