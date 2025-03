Když si roky počkáte, tak se dočkáte. iPhone 17 dostane 24Mpx přední fotoaparát

Úniky o iPhonech 17 se množí. Nejnovější spekulace naznačují redesign a výrazné vylepšení selfie kamery s 24 Mpx. Čeká nás podzim plný novinek.

Úniky nových iPhonů 17 se množí

Do premiéry nových iPhonů 17 je sice ještě času dost, Apple je představí až na podzim tohoto roku, ale úniky s různými spekulacemi jsou čím dál častější. Mluví se hlavně o změnách v designu a o tenkém iPhonu 17 Air, který bude pravděpodobně nejtenčím telefonem letošního roku.

Aktuální únik se týká sice trochu opomíjeného, nicméně důležitého prvku, který se až tak často neprobírá. Na mysli máme selfie kamerku. Už jsme si tak nějak zvykli, že jsou schopné a pro iPhony to samozřejmě platí také, nicméně nějaká ta změna visela ve vzduchu delší dobu.

Aktuální iPhony 16 používají čelní kamerku s rozlišením 12 Mpx, která se nijak zásadně nezměnila víceméně od roku 2019, kdy ji dostala řada iPhone 11. Apple jí nahradil původně používaný selfie fotoaparát s rozlišením 7 Mpx a od té doby se na tomto poli nic důležitého neudálo.

Nový render iPhonu 17 Pro Max a iPhonu 17 Air | foto: Majin Bu

Nová selfie kamerka s vyšším rozlišením

Nejnovější informace, se kterými přišel server 9to5mac, naznačují, že by Apple mohl do další generace iPhonů nasadit čelní kamerku s dvojnásobným rozlišením, tedy 24 Mpx. Tuto novinku by pak měly údajně dostat všechny modely, včetně základního iPhonu 17 a tenké verze Air.

Vyšší rozlišení samozřejmě neznamená automaticky vyšší kvalitu, ale dá se předpokládat, že si Apple tento aspekt pohlídá a že dvojnásobný počet megapixelů nebude jen prázdná vábnička. Vyšší rozlišení každopádně přinese více dat a více možností v oblasti následných úprav snímků.

V souvislosti s fotoaparáty nových iPhonů 17 se mluví také o tom, že jim Apple dopřeje možnost záznamu videa v rozlišení 8K. O tom se spekulovalo už vloni, před premiérou iPhonů 16, ale nakonec k tomu nedošlo. Tak snad se letos 8K videí dočkáme.

Podzimní premiéra plná překvapení

Nové iPhony 17 by měly po dlouhé době přinést opravdu hodně změn a jedna z těch největších bude v oblasti designu. Modely Pro a Pro Max se můžou těšit na nově navržený fotomodul a zajímavě působí i tenoučký iPhone 17 Air s jedním fotoaparátem. Zatím to vypadá, že se letos máme na co těšit a že Apple konečně dorazí s pořádnou porcí novinek.