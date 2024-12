Doktoři varují před chytrými hodinkami a prsteny. Proč je nenosit?

Ve Velké Británii se na toto téma rozhořela diskuse, poté, co tamní ministr zdravotnictví Wes Streeting navrhl v rámci posunu zdravotní péče od léčby onemocnění k prevenci rozdávat pacientům chytré hodinky a nositelné zařízení. Ty by sloužily ke sledování jejich zdraví a řešení vážných stavů, jako je rakovina, srdeční choroby a cukrovka.

Pomoc diabetikům

Výrobci nositelné elektroniky se přesto nevzdávají. Některé modely dokonce umožňují exportovat data ve formě zpráv pro lékaře. Běžně se můžete setkat se zdravotními funkcemi, jako je srdečního tepu, tělesné teploty, spánkových cyklů, menstruačního cyklu nebo fyzické aktivity. Méně běžné je měření EEG, tlaku krve nebo detekce spánkové apnoe.

Další „velkou věcí“ by se pak mohlo stát neinvazivní měření hladiny cukru v krvi, na kterém údajně Apple pracuje už deset let a snaží se o to například i Samsung. Většina současných způsobů měření cukru vyžaduje píchnutí do kůže, což není příliš pohodlné a u nositelné elektroniky ani použitelné.

Pokud by se podařilo dotáhnout do úspěšného konce neinvazivní metodu, ulehčilo by to život milionům diabetikům po celém světě. Musí to však být skutečně spolehlivé a přesné.