Další streamovací služba zatrhne sdílení účtů. Inspiruje se u Netflixu

Příklady táhnou

Zákaz sdílení hesel je mezi uživateli vždy nepopulární krok, hlasy škarohlídů, že to to povede k masivnímu rušení účtů, se však nikdy nepotvrdil, ba přímo naopak. Potvrzuje to příklad Netflixu, který s tím začal. Jak jsme psali loni v červenci, jen za tři měsíce poté, co opatření začalo fungovat, si připsal 5,9 milionů nových uživatelů, což bylo třikrát tolik, než předpokládali analytici.

Nakolik v tomto ohledu bude úspěšný i Max, bude však záležet i na tom, jak vysoký zavede poplatek za sdílení hesla. Pokud bude příliš vysoký, může to skutečně řadu lidí, kteří si dnes Max předplácejí odradit.