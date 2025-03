Brazílie jde po stopách EU. Apple musí povolit stahování aplikací z jiných zdrojů

Apple musí v Brazílii povolit stahování mimo App Store do 90 dní, jinak hrozí pokuty. Podobné zákony zvažují i další státy po vzoru EU.

Apple bude muset otevřít iOS ve více státech

Minulý rok Apple umožnil v Evropské unii stahování aplikací z dalších zdrojů a dotlačily ho k tomu evropské regulace. Nad podobným zákonem se nejspíš zamyslelo několik dalších států a Brazílie se do toho rozhodla praštit – dala Applu 90 dní na to, aby povolil stahování aplikací mimo App Store.

Brazilský antimonopolní úřad došel po několikatýdennímu vyšetřování k závěru, že společnost nemožností stahovat aplikace mimo regulovaný App Store omezuje novou konkurenci ve vstupu na trh, takže vzniká nezdravé monopolní prostředí, kde přístup k aplikacím na iOS kontroluje jen jedna společnost.

Apple má 90 dní na to, aby celou situaci napravil, jinak bude muset zaplatit velké pokuty, které narůstají s každým dnem po konci určeného termínu. Za jeden den může pokuta narůst o cca 40 000 dolarů, což je v přepočtu 923 000 korun. Tato částka není pro Apple tak vysoká, ale za rok by už mohlo jít o miliony dolarů.

iPhone XS Max | foto: Unsplash

EU napomohla k ráznějšímu přístupu soudu

Spor Brazílie s Applem není nový, ale trvá už od minulého roku a žádost o přezkoumání celé situace podala latinská společnost Mercado Libre, která provozuje jedno z největších online tržišť, podobné polskému Allegru. Společnost obvinila Apple, že nutí vývojáře, aby využívali výhradně platební systém kalifornského giganta, jak uvádí web Valor Economico.

Jelikož v EU musel minulý rok Apple otevřít iOS ostatním aplikačním obchodům, brazilský soud tím získal páku na Apple – když to jde v Evropě, proč by to nemohlo jít i v Brazílii? Nakonec nejspíš bude muset kalifornský gigant ustoupit a nařízení splnit, protože i Brazílie je pro Apple poměrně velký trh.

Tento soudní spor je dobrou ukázkou toho, že větší otevření operačního systému iOS v EU způsobilo vlny po celém světě, a nakonec bude muset Apple ustoupit i ve více státech, což je špatné pro amerického giganta, ale pro nás spotřebitele je to jen dobře.