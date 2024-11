Apple u iPhone 17 Pro chystá výrazné změny. Zde je vše, co zatím víme

Apple již pracuje na další iteraci svých iPhonů, které příští rok vstoupí již do neuvěřitelné, sedmnácté generace. Spekuluje se o novém modelu Air a mimo něj se dočkáme také základního iPhonu 17 a vrcholné dvojice Pro a Pro Max. O poslední dvojici se aktuálně moc nemluví a dnes to napravíme. Co můžeme od těchto vlajek očekávat?

iPhone 17 Pro: Návrat ke kořenům?

V poslední době se hodně mluví o tom, že se Apple vrátí u svých vrcholných telefonů Pro a Pro Max ke klasickému, hliníkovému rámu. Stalo by se tak po dlouhých osmi letech, tedy od iPhonu X, kdy kalifornský výrobce nasadil vůbec poprvé rámeček vyrobený z nerezové oceli. Se čtrnáctou generací v roce 2022 přešel na titan a jak to tak vypadá, tento experiment po třech letech skončí.

Záda by u nové generace již neměla být kompletně skleněná, ale částečně právě i z hliníku a z tohoto materiálu by měl být vyroben minimálně modul fotoaparátu. U něj se pak spekuluje o změně uspořádání objektivů, které by mohly být zarovnány v rovině a roztaženy přes celou šíři zad. Dle konceptu serveru MacRumors to nevypadá vůbec špatně.