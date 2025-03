Modernizované Siri se jen tak nedočkáme. Má dorazit až v roce 2027

Apple má problémy s vývojem AI pro Siri, která se revoluční aktualizace dočká až za několik let. Nová verze dorazí zřejmě až s iOS 20 v roce 2027.

Apple má problémy při vývoji Siri s AI

Apple byla jedna z posledních, co představila svou umělou inteligenci a toto zpoždění se nakonec projeví i v rámci vývoje Siri, protože má nyní kalifornský gigant problémy při jejím vývoji a skutečně revoluční aktualizace Siri se dočkáme až za několik dlouhých let.

Podle spolehlivého informátora Marka Gurmana Apple pilně pracuje na předělávce Siri s funkcemi generativní umělé inteligence, jenže vývoj nejde rychlostí, kterou by si společnost přála, takže modernizovaná Siri se nejspíš objeví až v iOS 20, což je systém, který vyjde v září 2027.

Nová Siri by měla mít dva mozky – jeden bude ovládat starší příkazy jako časovač nebo ovládání přístrojů v rámci chytré domácnosti a druhý bude využívat uživatelská data a bude fungovat jako standardní chatbot, kterého se můžete zeptat na cokoliv. Tato nová Siri by měla být údajně oznámená na vývojářské konferenci WWDC v roce 2026.

Apple Intelligence na iPhonu 16 | foto: Apple

Apple Intelligence zaostává za konkurencí

V minulosti Apple většinou uměl dobře vyhodnotit, co se v budoucnu stane velkým trendem, jenže s umělou inteligencí to neodhadl a narychlo musel zainvestovat miliardy dolarů do vývoje AI v době, kdy konkurence měla již několik let své chatboty a jazykové modely.

Ze spolehlivosti funkcí, jako je vymazávání objektů z obrázků, je vidět, že Apple AI je opravdu pouze produkt první generace a například oproti řešení od Googlu nebo Samsungu obrovsky zaostává, což je i jeden z důvodů, proč trvá vytvořit novou Siri tak dlouho.

Zkrátka Apple naskočil pozdě do rozjetého trendu umělé inteligence a teď bude mít těžké dohnat konkurenci, která má svou AI na vysoké úrovni. Apple Intelligence bude nejspíš na dobré úrovni až za několik let, kdy přibude hromada funkcí a hlavně se mezi lidmi rozšíří iPhony, které AI od Applu podporují, což je naprosto klíčové. Proto má i základní iPhone 16e podporu AI.