Apple má zelenou! Pravidla EU umožňují vyrobit iPhone zcela bez konektorů

Apple zvažuje iPhone bez konektorů, ale zatím volí USB-C. Nové informace naznačují, že by mu v Evropě nic nebránilo přejít na čistě bezdrátové řešení.

Vyrobí Apple telefon bez konektorů?

Apple je známý tím, že se nebojí zásadně měnit své produkty. V posledních letech však volí spíše opatrnější přístup a inovuje až ve chvíli, kdy si je jistý úspěchem. Přesto se často spekuluje o zajímavých novinkách, které by mohly výrazně ovlivnit svět technologií.

Jedním z takových produktů by mohl být i iPhone bez jakýchkoliv portů. Nedávné spekulace naznačovaly, že očekávaný iPhone 17 Air by mohl být prvním modelem bez konektorů. Apple se však nakonec rozhodl zvolit tradičnější cestu a ponechat v zařízení USB-C.

Důvodem tohoto kroku měly být obavy z reakce Evropské unie, která by mohla proti zcela bezportovému iPhonu zakročit. Připomeňme, že právě EU donutila Apple opustit Lightning konektor a přejít na USB-C. Podle nové zprávy agentury Bloomberg by však iPhone bez konektorů nakonec mohl být v souladu s unijními pravidly.

Nabíjení iPhonu 15 Pro přes dodávaný USB-C kabel | foto: Roman Macháč

iPhone bez konektorů je jen otázkou času

Apple již v minulosti dokázal, že odstranit konektor mu není vůbec cizí. Byla to právě kalifornská značka, která se svými modely iPhone 7 (Plus) v roce 2016 odstranila sluchátkový jack konektor. Zprvu nepopulární krok nakonec následovala většina konkurence a ihned se začalo mluvit i o odstranění nabíjecího portu.

Legislativa Evropské unie je ale dosti složitá a až do teď nebylo jasné, jestli by Apple s takovým iPhonem neměl v zemích EU problém. Díky informacím získané od tiskové mluvčí EU Federice Miccolové se ale dozvídáme, že bezportový iPhone by nebyl žádným problémem a mohl by se prodávat bez omezení.

Vysvětlení údajně spočívá v tom, že EU nařizuje všem produktům s kabelovým nabíjecím portem využívat USB-C. Pokud by ale zařízení kabel nepotřebovalo, mohlo by kompletně vsadit na bezdrátové nabíjení, které jak jistě víte, podporuje Apple již několik let. Je tedy jen otázkou času, než se Apple nebo kdokoliv jiný rozhodne takový telefon skutečně vyrobit.