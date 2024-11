Apple chce vlastní ChatGPT. Nedorazí ale dříve než za dva roky

Apple má v oblasti umělé inteligence zásadní plány. Svou hlasovou asistentku Siri chce přepracovat tak, aby dokázala konkurovat ChatGPT od OpenAI. Uvedl to Mark Gurman z agentury Bloomberg . Gurman patří k dobře informovaným novinářům, proto mají jeho slova určitou váhu.

Konverzační Siri má přijít až v roce 2026. Konkurence v podobě ChatGPT od OpenAI nebo Gemini Live od společnosti Google podobné funkce již nabízí. Je zřejmé, že konkurence do roku 2026 tyto své nástroje ještě více zlepší a Apple bude mít co dohánět.

Vylepšená asistentka, která dokáže konverzovat, bude údajně označena jako LLM Siri. Pohánět ji mají pokročilé AI modely přímo od společnosti Apple. Uživatelé budou moci se Siri vést rozhovory, které budou přirozené a interaktivní. Přestože je to pěkný plán, Apple je stále pozadu.

Siri jako konkurence pro ChatGPT

V rozhovoru pro The Wall Street Journal řekl Craig Federighi, senior viceprezident Applu pro software, že Siri bude jiná než ChatGPT. Tvrdí, že vlastnosti hlasových asistentů budou zcela odlišné. Siri má navrch, neboť uživateli pomůže s běžnými denními úkoly.

Například za vás napíše text nebo vám otevře garáž. Všechno jsou to užitečné věci, které usnadní běžný život. Navíc Federighi tvrdí, že Siri tohle všechno bude dělat rychle a lokálně na zařízení. Proto nehrozí zneužití údajů uživatele.

Apple však zavádí AI do svých produktů velmi pomalu. Teprve nedávno byla do beta verze systému iOS 18.2 přidána integrace ChatGPT do Siri. Konverzační Siri, která přijde v roce 2026, má být úplně jiná a mnohem více inteligentnější.