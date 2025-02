10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (164. díl)

Vyzkoušejte placené aplikace zdarma. Tento týden třeba Survival Island: Evolve Pro, Alti-meter a další. Stahujte z obchodů Google Play a App Store.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi. Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Zombie Age 3 Premium: Survival

Zombie Age 3 je povedená střílečka, ve které bojujete proti hordám nemrtvých v postapokalyptickém světě. V titulu máte mnoho střelných zbraní a můžete si vybrat z různých postav, které si můžete vylepšovat dle sebe. Velkou výhodou je, že zde nejsou žádné otravné reklamy a hra má dobře zpracovanou komiksovou grafiku.

Zombie Age 3 Premium Survival

Survival Island: Evolve Pro

Pokud máte rádi survival hry, tuhle si velmi rychle zamilujete. Můžete zde stavět dle libosti a prozkoumávat opuštěný ostrov plný nebezpečných exotických zvířat, která musíte lovit, abyste neumřeli hlady. Velkou část hry tvoří sběr surovin a vymýšlení nejlepšího místa na postavení základny dle dostupných surovin v okolí.

Survival Island Evolve Pro

Equalizer Bass Booster Pro

Každé zařízení má trochu jinak vybalancovaný zvuk, a pokud si jej chcete více přizpůsobit dle sebe, budete k tomu potřebovat aplikaci. Equalizer Bass Booster Pro dokáže vyladit zvuk do posledních detailů – můžete si zde zesílit basy, zvýraznit výšky a zapnout stimulaci prostorového zvuku, při které bude každá písnička znít jako na živém koncertě.

Equalizer Bass Booster Pro

My Medicine Pro – Health Log

Každý se občas může dostat do nepříjemné situace, kdy musí denně brát hodně léků v různou dobu, a pro lidi, kteří na to nejsou zvyklí, je docela problém žádný lék v průběhu dne nevynechat. Přesně s tím může pomoci aplikace My Medicine Pro, do které si jen vypíšete všechny léky, rozplánujete si užívání klidně na měsíc dopředu a díky upomínkám tak nikdy nevynecháte žádný lék.

My Medicine Pro – Health Log

Notch Effects Notch Animations

Drtivá většina androidích telefonů má na horní části obrazovky výřez s kamerou, tak proč jej nějak neozvláštnit? S tím vám pomůže tato aplikace, pomocí které můžete k výřezu přidat stylové animace a efekty pulzujícího světla. Animace si můžete přiřadit například k jakémukoliv příchozímu oznámení nebo když přehráváte hudbu. Na výběr máte z obrovského množství barevných efektů a v appce nejsou žádné reklamy.

Notch Effects Notch Animations

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

AudioKit FM Player 2: DX Synth

Tento nástroj ocení především hudebníci, jelikož se jedná o kvalitní FM syntetizér inspirovaný legendárním Yamaha DX7 a dalšími FM syntezátory. Nabízí širokou škálu zvukových efektů, včetně elektrického piana nebo basových tónů. AudioKit FM Player 2 je skvělý nástroj pro hudebníky nebo DJ, protože umožňuje maximální kontrolu nad přehrávanou hudbou a její okamžitou úpravu dle situace v sále.

AudioKit FM Player 2 DX Synth

Watchla for Tesla

Watchla for Tesla je neoficiální ciferník pro majitele vozů Tesla. Přímo z Apple Watch tak můžete sledovat stav baterie, předpokládaný dojezd, a dokonce můžete na dálku zapnout klimatizaci nebo vůz zamknout či odemknout, a to vše z vašeho zápěstí. Aby vše fungovalo, jak má, je potřeba mít po ruce i iPhone.

Watchla for Tesla

ACDSee Pro

Jestliže hledáte editor fotografií a aplikaci kamery v jednom, už nemusíte hledat dál. ACDSee Pro zvládne obojí a má maximálně přehledné uživatelské rozhraní. Skrze aplikaci můžete fotografii vyfotit a následně upravit vyvážení bílé barvy, vytvořit efekt černobílé fotky nebo upravit množství zachycených detailů. Samozřejmostí je podpora formátu RAW, který je pro každého fotografa nutností.

ACDSee Pro

Old Monterrey

Old Monterrey je dobře zpracovaná plošinovka stylizovaná do pixelové retro grafiky. Hra má dokonce i příběh, kdy musíte zachránit kozu, kterou unesli mimozemšťané, čímž zachráníte mexické městečko Monterrey. Ovládání hry je dost jednoduché, a v případě, že jste někdy hráli Mária, tak s průchodem hrou nebudete mít žádný problém, protože herní mechaniky fungují dost podobně.

Old Monterrey

Alti-meter

Změření nadmořské výšky většina telefonů a hodinek nezvládá, přitom senzor barometru má většina zařízení. Pokud rádi cestujete, tak se vám údaj o nadmořské výšce jistě bude hodit, a v aplikaci Alti-meter ho vždy uvidíte. Po výstupu na vysokou horu nebo budovu si můžete jednoduše ověřit, jak vysoká je, pomocí telefonu. Kromě měřiče nadmořské výšky poskytuje apka i data o počasí v okolí.

Alti-meter

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.