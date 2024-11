10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (151. díl)

Máte rádi britské prostředí a chcete se stát hrdinou, který čistí celé město od hord nemrtvých a jiných zlých stvoření? Ve hře Monster Killer Pro budete mít za úkol dohlížet nad nočním Londýnem a zlikvidovat všechno zlé, co se na ulicích města objeví. K dispozici budete mít velký arzenál zbraní od pušek, revolverů až po těžké zbraně na blízko. Nepřátele budou postupem času stále silnější, ale to dokáže vykompenzovat systém vylepšování zbraní a postavy.

Reminder Pro

Máte problémy s pamětí a neustále zapomínáte, co musíte během dne udělat? Pokud ano, tato aplikace je pro vás ideální. Umožní vám snadno si nastavit připomínky na jakýkoliv úkol, takže už nikdy na nic nezapomenete. Můžete vytvářet jednorázové i dlouhodobé připomínky, které si můžete nastavit i na několik měsíců dopředu. Aplikace obsahuje také pěkný widget na plochu, díky kterému budete mít vše na očích ještě předtím, než vás telefon na úkol upozorní. Jediná nevýhoda aplikace je, že není lokalizovaná do češtiny.

Zombie Age 3 Premium: Survival

Éra zombie filmů sice skoro pominula, ale hry s nemrtvými jsou stále v kurzu. Váš úkol ve hře bude jednoduchý – likvidovat nekončící hordy nemrtvých a přitom neustále vylepšovat svůj zbraňový arzenál. Na výběr máte z 20 různých postav a některé z nich jsou inspirované populárními postavami jako je Deadpool nebo Ghost Rider. Graficky je titul povedený a dokáže zabavit i na několik desítek dlouhých hodin.

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

PDF Scanner App: Scan Docs OCR

Další aplikaci ocení především ti, co často pracují s dokumenty ve formátu PDF. Jde totiž o praktický skener dokumentů, co dokáže dost usnadnit práci. Naskenované dokumenty lze poté jednoduše upravit a převést do libovolného formátu jako je například formát docx, jpg či txt. Navíc jde kombinovat více stránek do jednoho souboru, takže nemusíte každou stránku dokumentu převádět zvlášť.

Spyglass

Spyglass je nástroj orientovaný na dobrodruhy. V appce máte integrovaný kompas, gyroskop, výškoměr, a dokonce i tachometr. Navíc v rámci ní si můžete stáhnout offline mapy, takže se jen tak neztratíte ani na místech, kde není žádný signál. Můžete také využít režim rozšířené reality, který umožňuje měřit vzdálenost k různým místům či objektům a skutečnou vzdálenost vidíte napsanou hned na obrazovce.

Resume Designer 3

Potřebujete vytvořit dobře vypadající životopis, ale nechcete ho psát úplně od nuly? S tím vám pomůže tato praktická aplikace. Stačí, když do šablony doplníte všechny požadované údaje, a aplikace z toho vytvoří dobře vypadající životopis, za který se nemusíte stydět. Zabere to jen pár minut a výsledný životopis si poté můžete jednoduše překonvertovat do formátu PDF nebo si ho nahrát na cloud, abyste ho měli k dispozici na všech zařízeních.

myDream Universe – Build Solar

Zajímá vás vesmír a chtěli byste vytvořit svou vlastní sluneční soustavu? Tato aplikace vám to umožní. Na začátku začnete s několika asteroidy, které se postupně transformují v planety. Můžete tak sledovat a ovládat vývoj planet od jejich samotného vzniku. Ve hře máte možnost vytvořit si až 100 různých slunečních soustav, takže o zábavu na dlouhé hodiny máte postaráno.

Anime Craft – AI Art Generator

Nástroje na generování obrázků od umělé inteligence jsou velmi populární. Stejně tak roste i popularita anime, pokud jste fanouškem právě anime, tak oceníte tento AI generátor obrázků, v něm si můžete vygenerovat jakoukoli anime postavu a stačí k tomu jen textový popis. Výsledné obrázky a avatary jsou velmi realistické a mají vysoké rozlišení. Mimo jiné máte na výběr z 10 stylů, podle kterých AI obrázky generuje.