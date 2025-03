Skládací iPhone se zapíše do historie. Žádný jiný mobil nikdy nebyl tak drahý

Skládací iPhone je v plánu a mohl by dorazit už příští rok. Apple zvolí knižní konstrukci, prémiové materiály a cenou překoná veškerou konkurenci.

Skládací iPhone opět na scéně

O tom, že Apple připravuje skládací iPhone s ohebným displejem, se spekuluje od doby, kdy tato kategorie telefonů vznikla. To bylo v roce 2019, jenže ani po šesti letech kalifornský gigant svou prvotinu v tomto segmentu prozatím nepředstavil, ačkoliv je jasné, že je v plánu a že jsme v období, kdy skládací iPhone dorazí spíš dřív, než později.

Ano, pořád si na něj budeme muset ještě počkat, ale rýsuje se čím dál jasněji a vlastně by mohl dorazit již příští rok. Původně se mluvilo o tom, že skládací iPhone bude mít véčkovou konstrukci, tedy jako například Galaxy Z Flip od Samsungu, ale jak to tak vypadá, Apple dá přednost spíše klasice v podobě konstrukce otevírající se jako kniha.

Měli bychom se dočkat zařízení s dvojicí displejů, a sice venkovním o velikosti 5,5 palce a ohebným, vnitřním, který nabídne úhlopříčku 7,8 palce a minimální předěl mezi oběma polovinami. Biometrické zabezpečení by měl obstarat snímač otisků prstů integrovaný v bočním tlačítku, což by byl velký návrat technologie Touch ID do iPhonů.

Render skládacího iPhonu

Kvalitní konstrukce a vysoká cena

Velmi důležitým aspektem každého skládacího telefonu je pant. Apple by mě nasadit pant vyrobený z oceli a titanu, přičemž tento drahý kov by měl být použit i na výrobu rámečku. První skládací iPhone tedy konstrukcí rozhodně zaostávat nebude, a to ani v otázce tenkosti. V zavřeném stavu by měl mít tento očekávaný telefon tloušťku 9 až 9,5 mm, v otevřením pak 4,5 mm.

A zaostávat nebude ani co se týče ceny. Skládací telefony jsou obecně drahé, a ačkoliv v poslední době mírně zlevňují, pořád se cenově pohybují v nejvyšších patrech. Skládací prvotina od Applu na tom nebude jinak, naopak svou cenou veškerou konkurenci zcela zastíní a je víceméně jisté, že se stane nejdražším iPhonem na trhu.

Předchozí odhady hovořily o ceně začínající na hranici 2 000 dolarů (45 700 korun bez DPH), nicméně novější informace, které přinesl web MacRumors, naznačují, že základní cena by mohla být nastavena na 2 299 dolarů (52 500 korun bez DPH). To je takřka jednou tolik, za kolik v USA startuje vrcholný iPhone 16 Pro Max.

První skládací iPhone bude hit

I přes extrémní cenu je jasné, že první skládací iPhone bude velký hit a zároveň se bude jednat i o cenný sběratelský kousek. Bude to první telefon od Applu s ohebným displejem, což bude mít samozřejmě váhu. Co se týče uvedení na trh, tak této prvotiny bychom se mohli dočkat koncem roku 2026, nebo počátkem roku 2027.