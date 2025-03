Ochladí i dobije váš mobil. Netradiční příslušenství využijete při hraní her

Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro efektivně chladí herní telefony až o 41 °C. Nabízí tichý provoz, RGB osvětlení a podporu bezdrátového nabíjení.

Nubia představuje nový chladící systém

Hraní na mobilních telefonech je čím dál rozšířenější a dnešní procesory zvládnou mnohem víc, než jen nějaké obyčejné a nenáročné hříčky. Vlajkové čipové sady jsou opravdu velmi výkonné a klidně si troufnou i na plnohodnotné AAA hry, přičemž po výkonnostní stránce jsou schopné také čipsety v rámci nižších kategoriích.

Jenže kde je výkon, je samozřejmě i teplo a to bývá u výkonných telefonů problém. Výrobci je sice často doplňují o různé chladící systémy, jenže vnitřní prostor je limitován a na nějaký extra sofistikovaný systém zkrátka není místo. Řešením je externí chladící systém a jeden takový nabízí čínská společnosti Nubia, která se na herní telefony zaměřuje.

Tato novinka se jmenuje Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro a pro tohoto výrobce to není první počin, naopak se jedná o již šestou generaci tohoto příslušenství. Tento větráček je vyrobený z hliníku, vypadá velmi stylově a má několika zajímavých funkcí. A samozřejmě mu neschází ani RGB osvětlení, bez kterého by to v tomto segmentu nešlo.

Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro | foto: Nubia

Opravdu vychytaný ventilátor

Šasi tohoto externího chladiče je vyrobeno z hliníku a samotný chladící systém obsahuje Peltierovy články, které zaručují účinnou výměnu tepla bez potřeby chladicího činidla. Konstrukce je doplněna o silikonové chrániče, aby nehrozilo poškození šasi telefonu a k tomu se ventilátor připojuje buď magneticky, nebo pomocí speciálních úchytů.

Kromě telefonů s Androidem ho lze používat i na iPhonech a chladící systém Magnetic Cooler 6 Pro pracuje s teplotami až – 16 °C, přičemž by měl být schopný snížit teplotu telefonu až o 41 °C. Takto účinné chlazení se bude při náročných herních seancích hodit a jeho velkou výhodou je i fakt, že je s hlučností 35 dB v normální zátěži relativně tichý.

Větráček může pohánět externí powerbanka, ale lze ho zapojit i přímo do sítě, a pokud máte telefon s bezdrátovým nabíjením, tak ho může rovnou nabíjet, což je rozhodně velmi praktická funkce. RGB osvětlení i rychlost ventilátoru se reguluje prostřednictvím mobilní aplikace a jedná se zkrátka o doplněk, který ocení každý náruživý hráč.

Cena a dostupnost

Chladicí systém Nubia Red Magic Magnetic Cooler 6 Pro se aktuálně začíná prodávat v Číně, a to za nějakých 34 dolarů (780 korun bez DPH). Je pravděpodobné, že později bude k dispozici i na ostatních trzích, stejně jako jeho předchůdce, který se prodával přes Amazon. Nechat si tento ventilátor zaslat v případě zájmu do Česka by tedy neměl být problém.