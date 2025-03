Zakladatel Telegramu se opřel do Mety: WhatsApp je jen levná napodobenina

Telegram patří mezi největší chatovací aplikace. Přes kontroverze roste. Denně ho používá více než miliarda lidí po celém světě.

Telegram i přes kontroverze rychle roste

Telegram je jedna z nejpoužívanějších komunikačních aplikací na světě a dle CEO společnosti Telegram Pavla Valerjeviče Durova jej aktuálně využívá více než 1 miliarda uživatelů denně. Je tedy druhou nejpoužívanější chatovací aplikací na světě. První místo si stále drží WhatsApp a do porovnání nebyla zahrnuta čínská sociální síť WeChat.

Minulý rok ale CEO Telegramu zažíval těžké chvíle, jelikož byl v Paříži zatčen francouzskou policií. Důvodem zatčení byla absence moderace Telegramu, takže síť mohly využívat i různé teroristické skupiny po celém světě. Proti tomuto kroku se ohradily významné osobnosti jako Elon Musk nebo Edward Snowden.

Durov až do nedávné doby nemohl kvůli vyšetřování opustit Francii, a to se změnilo před pár dny, jelikož mu soudce povolil na pár týdnů odcestovat, a on toho využil – odletěl do Dubaje, kde má Telegram centrálu. Hned pár hodin po odletu se Durov na své sociální síti pochlubil tím, že Telegram je nejrychleji rostoucí komunikační aplikací na světě a průměrný uživatel ji za den otevře 21×.

Aplikace Telegram na telefonu | foto: Unsplash

CEO Telegramu se pustil do konkurenční Mety

Telegram a WhatsApp od společnosti Meta jsou odvěcí rivalové a Durov v minulosti kritizoval WhatsApp kvůli tomu, že není tak soukromý, jak se zdá a nechává vládním institucím přístup k uživatelským datům. Nová kritika tentokrát nemíří na soukromí, nýbrž na samotné funkce aplikace.

Pavel Valerjevič Durov totiž WhatsApp nazval levnou imitací Telegramu, která se snaží okopírovat veškeré populární funkce Telegramu. Navíc Durov zmínil i nízkou ziskovost WhatsAppu, protože Meta prý raději všechny peníze utopila v PR a marketingu na zpomalení růstu Telegramu, což nezlepšilo zisk. Poslední bod, který vytkl, je nezávislost – tu si totiž dle něj Telegram zachoval, na rozdíl od WhatsAppu.

Pravdou zůstává, že Telegram oproti WhatsAppu roste rychleji, protože má větší potenciál zaujmout více uživatelů kvůli absenci jakékoliv cenzury. Jenže to je dvousečná zbraň, jelikož by Telegram v některých státech mohl být právě kvůli nulové moderaci obsahu úplně zakázán.