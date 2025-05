10 let Xiaomi vyvíjelo vlastní procesor. Brzy se dostane do prvních telefonů

Šéf Xiaomi potvrdil, že firma přinese vlastní procesor XRING 01. Přijde koncem května, nabídne 4nm výrobu, osm jader a slibný grafický výkon.

Xiaomi bude mít vlastní procesor

O tom, že Xiaomi vyvíjí svůj vlastní procesor, se spekuluje již dlouhou dobu. Lei Jun, CEO čínského giganta, to před nedávnem potvrdil a nyní již víme, opět díky šéfovi Xiaomi skrze síť Weibo, že se tento procesor bude jmenovat XRING 01 a že má dorazit někdy koncem května.

Procesor od Xiaomi prochází dlouhým vývojem, který trvá údajně již 10 let. To je v tomto segmentu nesmírně dlouhá doba, nicméně čipset bude náležitě moderní a odpovídat současným technologiím. Vyráběn bude 4nm procesem, což je podobné, jako konkurenční procesory a konkrétněji se opře o litografii N4P od TSMC.

Samozřejmě se dočkáme tradičních osmi jader, jenž budou uloženy v konfiguraci 1 + 3 + 4, což znamená jedno vysoce výkonné jádro, tři výkonné a čtyři zaměřené na efektivitu. Jako celek působí čipová sada XRING 01 moderně a víceméně podobně, jako ostatní procesory od hlavních výrobců. Otázkou je pak samozřejmě to, jaký nabídne výkon.

Xiaomi XRING 01 | foto: Weibo

Má se konkurence čeho bát?

Ještě bychom měli zmínit grafickou část, která bude zastoupena GPU IMG DXT72 od Imagination Technologies. Ta bude běžet na taktovací frekvenci 1,3 GHz a měla by nabídnout vyšší výkon, než Adreno 740 z procesoru Snapdragon 8 Gen 2. Ten sice není nejnovější, ale výkon má pořád více než slušný a vyšší grafický výkon by rozhodně znamenal úspěch.

Složení procesoru Xiaomi XRING 01:

1× jádro Cortex-X925, taktovací frekvence 3,2 GHz

3× jádro Cortex-A725, taktovací frekvence 2,6 GHz

4× jádro Cortex-A520, taktovací frekvence 2,0 GHz

Grafická část IMG DXT72, taktovací frekvence 1,3 GHz

Celkový výkon pravděpodobně nebude nahánět aktuální vlajkové procesory, jako jsou Snapdragon 8 Elite, nebo MediaTek Dimensity 9400, ale o tom tato čipová sada ani být nemá. Pro Xiaomi je nesmírně důležitá z hlediska vyšší integrace. Bude mít vše pod kontrolou a může provést lepší optimalizační kroky svých telefonů.

Kdy procesor Xiaomi XRING 01 dorazí?

Čínský gigant by měl tento procesor představit ještě koncem května a vůbec první telefon, který ho dostane, bude model Xiaomi 15s. Ten zapadne do vlajkové kategorie, takže je jasné, že výkonu nabídne dostatek a je víceméně jistotou, že bude tento telefon určen jen pro čínský trh. Dá se ale předpokládat, že postupem času ho Xiaomi nabídne i do telefonů, které se dostanou na globální trh.